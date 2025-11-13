Ford breidt aantal modellen met BlueCruise uit

Het systeem kwam voor het eerst in Europa beschikbaar op de Mustang Mach-E en wordt vanaf het voorjaar van 2026 geïntroduceerd in nog eens vier modellen: Puma, Puma Gen-E, Kuga en Ranger PHEV.

Wereldwijd hebben Ford- en Lincoln-rijders gezamenlijk meer dan 888 miljoen snelweg-kilometers afgelegd met behulp van BlueCruise. Door de technologie beschikbaar te maken op een breed scala aan Ford-modellen, krijgen nog meer klanten de mogelijkheid om te genieten van comfort en gemak onderweg op de snelweg, en zo ontspannen hun bestemming te bereiken.

BlueCruise was het eerste systeem in zijn soort dat in 2023 goedkeuring kreeg van de regelgevende instanties in Europa bij de introductie in Groot-Brittanië. Sindsdien is het systeem goedgekeurd voor gebruik in 16 Europese markten, waaronder Nederland. Hierdoor is het nu het breedst beschikbare systeem in zijn soort in Europa. De zogenoemde Blue Zones beslaan een netwerk van 135.000 kilometer aan Europese snelwegen, waardoor Ford BlueCruise-gebruikers probleemloos handsfree een roadtrip door meerdere landen kunnen maken.

Wat is BlueCruise

BlueCruise bouwt voort op de mogelijkheden van Ford's Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC). Dit systeem helpt bij het regelen van de besturing, acceleratie, remmen, rijstrookpositionering en het behouden van een veilige afstand tot voorliggende voertuigen. Het systeem houdt wegmarkeringen, snelheidsborden en veranderende verkeersomstandigheden constant in de gaten en is werkzaam bij een constante snelheid op de snelweg tot en met langzaam bewegend (file)verkeer.

Wanneer BlueCruise is ingeschakeld in een Blue Zone kan de bestuurder zijn handen van het stuur halen, zolang de ogen op de weg gericht blijven. Voordat het systeem overschakelt op handsfree rijden, controleert de BlueCruise-technologie of de rijstrookmarkeringen goed zichtbaar zijn, of de bestuurder alert blijft en of de rijomstandigheden geschikt zijn.

BlueCruise maakt gebruik van een combinatie van radars en camera's om de positie en snelheid van andere voertuigen op de weg te detecteren en te volgen. Een naar voren gerichte camera herkent rijstrookmarkeringen en snelheidsborden. Om ervoor te zorgen dat bestuurders hun ogen op de weg houden terwijl hun handen van het stuur zijn, houdt een naar de bestuurder gerichte camera de oogopslag en hoofdpositie in de gaten, ook wanneer de bestuurder een zonnebril draagt.

BlueCruise zal vanaf het voorjaar van 2026 beschikbaar worden op verschillende uitvoeringen van de Puma, Puma Gen-E, Kuga en Ranger PHEV, mits uitgerust met het Driver Assistance Pack. Abonnementsopties en prijzen worden kort voor de lancering bekendgemaakt.