Ford biedt voordeel op Explorer en Capri

Afhankelijk van het gekozen model en de uitvoering kan daarmee het voordeel voor de particuliere klant, inclusief de Ford Voordeelpremie oplopen tot € 4.900.

Een bijkomend voordeel voor de zakelijke rijder is dat de betreffende voorraadmodellen nog dit jaar kunnen worden afgeleverd met het lage bijtellingstarief van 17% op de eerste € 30.000 van de fiscale waarde.

Er is een Explorer te bestellen vanaf € 37.950 met een bijtelling vanaf € 203 per maand. De Capri is te bestellen vanaf € 39.350, met een bijtelling vanaf € 216 per maand.