Ford
Ford biedt voordeel op Explorer en Capri
10 oktober 2025 - Ford maakt de overstap naar een Explorer of Capri aantrekkelijker. Bovenop de Voordeelpremies van maximaal 2.500 euro zijn nu op geselecteerde voorraadmodellen ook de optionele 21 inch lichtmetalen velgen en het energiezuinige warmtepompsysteem zonder meerprijs mee te bestellen. De opties hebben samen normaliter een vanafprijs van 2.400 euro.
Afhankelijk van het gekozen model en de uitvoering kan daarmee het voordeel voor de particuliere klant, inclusief de Ford Voordeelpremie oplopen tot € 4.900.
Een bijkomend voordeel voor de zakelijke rijder is dat de betreffende voorraadmodellen nog dit jaar kunnen worden afgeleverd met het lage bijtellingstarief van 17% op de eerste € 30.000 van de fiscale waarde.
Er is een Explorer te bestellen vanaf € 37.950 met een bijtelling vanaf € 203 per maand. De Capri is te bestellen vanaf € 39.350, met een bijtelling vanaf € 216 per maand.