Ford zet in op koolstofarm staal

De drie leveranciers, die voor Ford van strategisch belang zijn, hebben afzonderlijke plannen om de productie van koolstofarm staal de komende jaren te verhogen. Op basis van de sterke relaties met deze partners, zal Ford de CO2-voetafdruk van de leveranciersketen aanzienlijk verkleinen. Staalproductie speelt hierin een belangrijke rol. Als eerste stap in dit proces wil Ford het CO2-arme staal gaan toepassen in de nieuwe, middelgrote, elektrische crossover die in 2023 in Keulen in productie wordt genomen.

De reductie van CO2-uitstoot in de leveranciersketen is een belangrijk element in het plan van Ford om in 2035 koolstofneutraliteit te bereiken in de voetafdruk van de Ford fabrieken, de logistiek en externe leveranciers. Om deze ambitieuze doelstelling te bereiken, analyseert Ford de gehele keten voor de productie van voertuigen. Belangrijke vernieuwingen aan het Cologne Electrification Centre in de vorm van nieuwe energiezuinige oplossingen, zullen leiden tot een jaarlijkse besparing van meer dan 2000 ton CO2 en meer dan 2600 MWh elektrische energie.

Het initiatief draagt ook bij aan de belofte van Ford om in 2030 wereldwijd 10 procent van al het gebruikte staal koolstofneutraal te laten zijn. Deze toezegging werd eerder dit jaar gedaan toen Ford zich aansloot bij de First Movers Coalition, een wereldwijd initiatief van het World Economic Forum om koopkracht en leveranciersketens in te zetten voor het creëren van nieuwe markten voor innovatieve schone technologieën.

De staalbedrijven gaan groene waterstof en duurzame energieën toepassen in nieuwe productieprocessen om geleidelijk hun CO2-voetafdruk in de productie van staal te verkleinen. Zo dragen ze bij aan de Europese Green Deal om in 2050 in alle sectoren een netto-uitstoot van nul te bereiken.

"Onze klanten willen, net als wij, voor onze planeet zorgen, en wij nemen de noodzakelijke stappen bij deze transformatie. Dit doen wij door de auto's te leveren die op een duurzame wijze zijn gemaakt en waarmee onze klanten een positieve bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen klimaatverandering," zegt Sue Slaughter, purchasing director, supply chain sustainability. "Het verbeteren van onze leveranciersketen is essentieel, en met het gebruik van koolstofneutraal staal zetten wij een grote stap in het verkleinen van de totale CO2-voetafdruk van onze auto's."