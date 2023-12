Ford

Ford werkt samen met Tibber

30 november 2023 - Ford werkt samen met Octopus Energy in Groot-Brittanniƫ en Tibber in Duitsland, Nederland en Noorwegen, Er is een zogenaamde Dynamic Charging-voorziening ontwikkeld waarmee elektrische Fords kunnen communiceren met de netwerken van de energieleveranciers. Hierdoor kunnen eigenaren hun voertuig aansluiten, de gewenste laadstatus en vertrektijd invoeren via hun smartphone waarna de accu automatisch wordt opgeladen. De slimme laadsystemenn zijn ontwikkeld om kosten te drukken en het gebruik van hernieuwbare energie te maximaliseren.