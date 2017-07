Ford viert 100 jaar bedrijfswagens

27 juli 2017 | Ford Bedrijfswagens bestaat 100 jaar. Iedereen kent het T-model van Ford, de legendarische auto die overal op de wereld een groot succes werd. Maar hoe zit dat met het TT-model? Hoewel deze auto minder bekend is, maakte deze toch veel indruk, aangezien dit de voorloper was van moderne bestelauto's en pick-ups, waaronder de huidige Transit.

De eerste introductie van het TT-model van Ford is vandaag precies 100 jaar geleden. Het TT-model van 1 ton was de eerste bestelauto die voor een speciaal doel werd ontwikkeld en aangepast kon worden aan de verschillende transportbehoeften. Eigenaren konden het chassis voorzien van verschillende opbouwmogelijkheden om allerlei zaken te transporteren, van brieven tot brandstof. De bestelauto werd geïntroduceerd in de Verenigde Staten, maar veel exemplaren werden echter in Europa gebouwd, in Manchester in het Verenigd Koninkrijk.

Het TT-model was langer en sterker dan het T-model, en beschikte over een cabine met ruimte voor de bestuurder en één passagier. De motor werd gestart met behulp van een slinger aan de voorzijde. Voor een aangenamere rit konden klanten kiezen voor moderne achterbanden met lucht in plaats van massief rubber. Ford biedt nu het best verkopende assortiment bedrijfswagens in Europa, met de Transit, de Transit Custom, de Transit Connect, de Transit Courier en de Ranger-pick-up.

"Het is ongelooflijk dat de huidige bestelwagens zo'n grote ontwikkeling hebben doorgemaakt in vergelijking met het TT-model, toch hebben ze tegenwoordig dezelfde taak als 100 jaar geleden - bedrijven op een flexibele manier voorzien in hun transportbehoefte", aldus Hans Schep, General Manager, Commercial Vehicles bij Ford Europa.