Ford vervang plastic door olijf

Door de restanten van een olijfboom te gebruiken voor auto-onderdelen, wordt het gebruik van plastic in dergelijke onderdelen verminderd en stijgt de luchtkwaliteit in de lokale omgeving omdat verbranding van de afvalresten van de olijfboom wordt vermeden. Ingenieurs van Ford hebben met het materiaal al prototype voetsteunen en onderdelen voor de bagageruimte geproduceerd. Tests hebben aangetoond dat deze onderdelen zowel robuust als duurzaam zijn. Ford evalueert het productieproces nu voor mogelijke, grootschalige toepassing bij de productie van elektrische auto's.

Voor het experiment werden afvalmaterialen verzameld uit verschillende olijfgaarden in Andalusië, de Spaanse regio met de hoogste productie van olijfolie ter wereld. Ingenieurs van het Europese hoofdkantoor van Ford in Keulen maakten gebruik van simulatietechnologie om de bruikbaarheid van olijfbomen te testen op het gebied van duurzaamheid, sterkte en vormbaarheid. Vervolgens gingen ze over tot het produceren van prototypes die voor 40 procent uit vezels en voor 60 procent uit gerecycled polypropyleen plastic bestaan. Daarbij werd de stof verwarmd en in de productiemallen van het geselecteerde onderdeel geïnjecteerd. "Om tot de juiste mix te komen, moesten we experimenteren met verschillende verhoudingen van afvalmateriaal en polypropyleen. Deze experimenten stelde ons uiteindelijk in staat om een materiaal te produceren dat geen concessies doet aan kracht, duurzaamheid of flexibiliteit," zegt Thomas Baranowski, expert in spuitgieten bij Ford.

Het COMPOlive onderzoeksproject liep van 2020 tot 2023/ "Bij Ford zoeken we altijd naar manieren om duurzamer te worden en soms komt inspiratie uit de meest onwaarschijnlijke hoeken. Door de restanten van olijfbomen te gebruiken hebben we een aanzienlijke hoeveelheid materialen die nu nog op basis van aardolie zijn gemaakt, kunnen vervangen. De duurzame vezels creëren een uniek materiaaloppervlak en zijn direct zichtbaar voor onze klanten," vertelt Inga Wehmeyer, projectleider bij Ford.