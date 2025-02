Ford verlaagt prijzen Explorer en Capri

Als eerste van een nieuwe generatie volledig elektrische Ford-modellen, onderscheidt de Explorer zich met een nieuw ontwerp en diverse innovaties. En met zijn grote accupakket biedt de Explorer een theoretische actieradius tot maximaal 602 kilometer. Het interieur biedt moderne technologie, met onder andere een groot 14,6 inch SYNC Move-touchscreen, waarvan de positie kan worden aangepast. Desgewenst sluit het scherm in de onderste stand een opbergruimte af zodat waardevolle spullen uit het zicht blijven na het verlaten van de auto. De vanafprijs van de Explorer bedraagt voortaan € 40.350.

Explorer Limited Edition

De Ford Explorer is tijdelijk ook leverbaar als Limited Edition. Daarbij zijn 19 inch lichtmetalen velgen, LED-verlichting en een elektrisch verstel- en verwarmbare bestuurdersstoel met massage- en geheugenfunctie standaard inbegrepen. Deze speciale uitvoering is uit voorraad leverbaar met € 4.000 Ford Voordeel, waarmee hij tijdelijk een vanafprijs heeft van € 38.650. Voor andere Explorer-uitvoeringen uit voorraad geldt een Ford Voordeel van maximaal € 2.000.

Ford Capri

De Ford Capri is terug als een volledig elektrische liftback SUV. Standaard is de Capri uitgerust met Sensico-bekleding, Adaptive Cruise Control, een bestuurdersstoel met massagefunctie, verwarmbare voorstoelen en een verwarmbaar stuurwiel. De vanafprijs van de Capri bedraagt € 42.250. Een Capri uit voorraad komt in aanmerking voor een Ford Voordeel dat kan oplopen tot € 2.400.