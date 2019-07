Ford test KoMoD

2 juli 2019 | Ford en Vodafone testen connected-technologie voor voertuigen die het makkelijker moet maken om een parkeerplaats in het stadscentrum te vinden. De technologie Parking Space Guidance laat bestuurders het aantal plaatsen op parkeerterreinen in de buurt zien en geeft aan hoe ze er kunnen komen.

Het Parking Space Guidance-systeem, dat in realtime wordt bijgewerkt op basis van gegevens van parkeerterreinen, wordt door Ford en Vodafone getest in het kader van het Duitse KoMoD-programma (Kooperative Mobilität im digitalen Testfeld Düsseldorf). Dat is een brancheoverkoepelend project van € 15 miljoen waarin nieuwe connected en geautomatiseerde rijtechnologieën worden getest.

Testvoertuigen die door de stad rijden, ontvangen informatie over het verkeer en over parkeerterreinen via een centraal computersysteem (op basis van hun geolocatie) en via dynamische digitale verkeersborden in de buurt.

Andere functies die zijn gedemonstreerd als onderdeel van KoMoD zijn:

Traffic Light Assistance System, waarin de resterende tijd van een rood of groen verkeerslicht wordt weergegeven in het dashboard. Een waarschuwing vooraf voor een verkeerslicht dat op rood staat, kan voorkomen dat bestuurders hard moeten remmen. Omdat bestuurders hun snelheid aanpassen, komt het ten goede aan de verkeersveiligheid, het brandstofverbruik en de doorstroming van het verkeer.

Tunnel Information System biedt informatie vooraf over afgesloten rijstroken, snelheidslimieten en langzaam rijdend verkeer in tunnels verderop.

Vario Display geeft up-to-date informatie op het instrumentencluster over grote evenementen die gevolgen kunnen hebben voor het verkeer in de buurt, bijvoorbeeld tentoonstellingen, concerten of voetbalwedstrijden.

Traffic Control Systems op de snelweg bevorderen de algehele doorstroming van het verkeer door snelheidslimieten aan te passen.

Smart Traffic Sign Transmission stuurt informatie over snelheidslimieten en gevaar op de weg rechtstreeks naar het beeldscherm van het voertuig. Veel voertuigen zijn voorzien van verkeersbordherkenning met camera's, maar dat werkt soms niet goed bij slecht weer of tussen hoge voertuigen. Het doorsturen van verkeersbordinformatie naar het voertuig via een mobiele verbinding rechtstreeks vanaf het verkeerbord of via een unit aan de kant van de weg in de buurt, zorgt ervoor dat bestuurders belangrijke veiligheidsinformatie te zien krijgen.

Bad Weather Warning geeft automatisch weersomstandigheden van het ene voertuig door naar andere voertuigen in de buurt. Als er bijvoorbeeld regen wordt gedetecteerd door de automatische ruitenwissers van een auto, wordt die informatie doorgestuurd naar bestuurders in de buurt via hun ingebouwde beeldscherm, zodat ze eventueel hun snelheid of route kunnen aanpassen.

In eerdere proefprojecten is aangetoond hoe technologie bestuurders automatisch kan waarschuwen voor ongelukken verderop, de exacte locatie van hulpdienstvoertuigen kan laten zien en hoe ze er het beste ruimte voor kunnen maken.

Voorlopig is het uitwisselen van informatie tussen voertuigen bedoeld om bestuurders in staat te stellen weloverwogen beslissingen te nemen over hun rit. Maar voor communicatie tussen voertuigen onderling en tussen voertuigen en infrastructuur (zoals in de KoMoD-test), is mogelijk een belangrijke rol weggelegd in de toekomst waarin zelfrijdende voertuigen automatisch op de informatie zouden kunnen reageren.