Ford stuurt bericht bij inbraakpoging

10 juni 2021 | Ford maakt het smartphone-connected systeem voor verhoogde beveiliging, SecuriAlert (eerder bekend als Guard Mode bij Ford bedrijfswagens), voor het eerst beschikbaar voor eigenaren van Ford personenauto's. Na activatie stuurt SecuriAlert een melding naar de smartphone van de eigenaar van de auto. Denk hierbij aan pogingen om de portieren te openen, of toegang te verschaffen met een sleutel.

De eigenaar activeert SecuriAlert wanneer hij bij de auto weggaat. Deze functie kan met de smartphone-app FordPass snel en gemakkelijk worden in- en uitgeschakeld. Als het systeem actief is, maakt het gebruik van de bestaande sensoren van de auto om te bepalen of er een inbraakpoging wordt gedaan. Wanneer het systeem activiteiten aan de auto waarneemt, stuurt de auto direct via het FordPass Connect modem een pushmelding naar de smartphone van de eigenaar.

De FordPass app laat op de smartphone de tijd van en de reden voor de SecuriAlert-melding zien. Tevens wordt de laatst bekende locatie van de auto getoond. SecuriAlert stuurt een bericht als er een poging wordt gedaan om met een sleutel een portier te openen, een handeling die een conventioneel voertuigalarm niet activeert. Dit kan vooral handig zijn bij het identificeren van pogingen om toegang tot de auto te verkrijgen met een gekloonde of gestolen sleutel. Wanneer de eigenaar bij de auto terugkeert, bijvoorbeeld om naar het werk te gaan, kan vóór vertrek SecuriAlert eenvoudig worden uitgeschakeld met de app FordPass.

SecuriAlert is onderdeel van een pakket connected functies dat eerder dit jaar is geïntroduceerd voor bedrijfswagens en nu beschikbaar is voor personenauto's van Ford. In 2020 maakte Ford zijn connected-diensten voor voertuigen gratis voor klanten in heel Europa. Ook kondigde Ford de samenwerking aan tussen fabrikanten van connected-technologie voor voertuigen die automobilisten waarschuwt voor risico's op de route vóór hen.

