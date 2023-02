Ford start productie LFP-accu

Het diversifiëren en lokaliseren van de Ford leveranciers keten voor accu's in de regio's waar het bedrijf elektrische auto's bouwt, moet de beschikbaarheid en betaalbaarheid voor klanten verbeteren en de vraag van de consument versterken. In het kader van het Ford+ plan wil het bedrijf aan het einde van dit jaar wereldwijd 600.000 elektrische auto's per jaar produceren. Eind 2026 moet de productie 2 miljoen exemplaren per jaar zijn.

Nu Ford de productie van elektrische auto's verder opschaalt, kan het bedrijf met de introductie van LFP-accu's meer elektrische auto's produceren en aanbieden. Voor nieuwe klanten betekent dit meer keuze. "We zijn vastbesloten om de revolutie op het gebied van elektrische auto's te leiden. Dit betekent dat we investeren in de technologie en banen die ons een koploperpositie bezorgen in de wereldwijde transformatie van onze industrie," zegt Bill Ford, executive chair van Ford Motor Company.

LFP-accu betekent voordeel voor klanten

Naast de NCM-accu van nikkelkobaltmangaan, biedt Ford met LFP nu een tweede type accu. Dit betekent dat Ford-klanten een elektrische auto kunnen kiezen met een uniek accuprestatievermogen dat het best aansluit bij hun behoeften. Voor de productie van LFP-accu's worden minder schaarse, dure materialen gebruikt. Deze accu's zijn bovendien uiterst duurzaam en kunnen vaker en sneller worden opgeladen. Dankzij deze op grote schaal te produceren accu's kan Ford de prijzen van elektrische auto's consolideren of zelfs verlagen. Deze LFP-accu's zullen de aandrijving zijn in een verscheidenheid aan betaalbare elektrische personenauto's en trucks die nu worden ontwikkeld.

Zelfs nog voordat de nieuwe fabriek in Marshall, Michigan wordt geopend, introduceert Ford dit jaar nog wereldwijd op belangrijke markten LFP-accu's in de Mustang Mach-E en in de F-150 Lightning in 2024. Hiermee wil Ford de wachttijden voor klanten verkorten.

LFP-accutechnologie helpt ook de afhankelijkheid van schaarse mineralen als nikkel en kobalt te verminderen. Dit is in lijn met de inspanningen van Ford om voor elektrische auto's een keten te creëren waarin de beloften op het gebied van duurzaamheid en mensenrechten worden nagekomen.

Ford heeft toegezegd om tot 2026 wereldwijd meer dan 50 miljard dollar te investeren in elektrische auto's, en om in 2050 voor wat betreft auto's, activiteiten en leveranciers keten wereldwijd koolstofneutraal te zijn. Het bedrijf streeft naar nul uitstoot voor alle verkochte auto's en koolstofneutraliteit voor zijn fabrieken, logistieke activiteiten en leveranciers in Europa in 2035.