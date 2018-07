Ford

Ford realiseert doelstelling uitstootreductie

3 juli 2018 | Ford heeft acht jaar eerder dan gepland de doelstelling met betrekking tot uitstootreductie bij productie gehaald. Dat maakt het bedrijf in zijn 19de jaarlijkse duurzaamheidsrapport bekend.In 2010 maakte de Environmental Quality Office van Ford de doelstelling bekend dat in 2025 de kooldioxide-uitstoot bij de productieactiviteiten wereldwijd per geproduceerde auto met 30 procent moest zijn verlaagd.Deze doelstelling is tweemaal sneller dan verwacht waargemaakt. De resultaten zijn opzienbarend: een verlaging van de CO2-uitstoot in de productie wereldwijd met meer dan 3,4 ton van 2010 tot 2017.