Ford start assemblage batterijen in Keulen

Als onderdeel van een investering van 2 miljard dollar in de historische fabriek in Keulen, claimt de volledig gedigitaliseerde nieuwe faciliteit hoge kwaliteitsnormen, efficiëntie en een aanzienlijke vermindering van transport, evenals volledige afstemming met de voertuigassemblage op dezelfde locatie.

De Keulse fabriek is al bijna 100 jaar een belangrijk fundament van Ford-productie in Europa. De nieuwe assemblagefaciliteit markeert een volgende stap, met uitbreiding van Ford's expertise, versterking van waardeketens en levering van eigen componenten en voertuigen aan klanten.

Kwaliteit en efficiƫntie

De nieuwe batterijassemblagefabriek in Keulen belooft niet alleen kwaliteit en efficiëntie, maar draagt ook bij aan de ontwikkeling van vaardigheden en expertise van Ford-medewerkers. Meer dan 190 medewerkers assembleren tot 550 batterijpacks per dag. 180 nieuw geïnstalleerde robots lassen, lijmen en schroeven de accubehuizingen in elkaar en voorzien deze van maximaal 12 batterijmodules. In totaal worden er ongeveer 2.775 afzonderlijke onderdelen samengevoegd tot één batterijpakket op de 2 kilometer lange, sterk geautomatiseerde productielijn.

De nieuwe batterijfabriek is tevens een volgende stap in Ford's transformatie naar een elektrische toekomst, met modernisering van productieprocessen en -faciliteiten en uitbreiding van de productiecapaciteit in Europa. Naast de productie van elektrische voertuigen in Ford Otosan's assemblagefabrieken in Craiova (Roemenië) en Kocaeli (Turkije), en de productie van elektrische aandrijfunits in Halewood (VK), blijft Ford bouwen aan een nieuwe generatie elektrische voertuigen in Europa voor Europese klanten.