Ford maakt prijzen nieuwe Transit Custom bekend

De nieuwe Transit Custom valt op met zijn lagere carrosserie en unieke front. De nieuwe generatie heeft verbeterde verhoudingen, een lagere instaphoogte voor eenvoudigere toegang tot de cabine en extra brede zijschuifdeuren. Met zijn hoogte van minder dan 2,0 meter (bij standaard dakhoogte) is hij beter geschikt om te parkeren in parkeergarages.

Mobiel kantoor

Bij de ontwikkeling van de geheel nieuwe Transit Custom heeft het team van Ford Pro zich meer dan voorheen gericht op het creëren van een mobiel kantoor dat onderdeel is van een digitaal ecosysteem, waarmee het voor ondernemers nog makkelijker wordt om efficiënter te werken en gebruikskosten te beheersen. Voor het eerst in dit segment biedt Ford airbags in het dak, waardoor het dashboard voortaan zoveel opbergruimte biedt, dat er een laptop of A4-formaat documenten in passen. Ook ontstaat hierdoor een flexibele ruimte voor extra accessoires of apparaten, die met behulp van een zogenaamde AMPS-bevestiging eenvoudig en op handige afstand van de inzittenden gemonteerd kunnen worden.

Alle versies zijn standaard uitgerust met Ford SYNC 4 met een nieuw 5G-modem, naadloze smartphone-integratie, een 13-inch touchscreen, spraakherkenning en live verkeersinformatie om routes effectiever te kunnen plannen. Tot de standaarduitrusting van alle versies behoren eveneens FordPass Pro, de zakelijke app die toegang biedt tot een reeks hulpmiddelen om efficiënter te werken, en Ford Pro Telematics Essentials, de verbonden productiviteitstool waarmee op basis van data de inzet van bestelwagens kan worden gemaximaliseerd.

Aandrijflijnen

De E-Transit Custom en Plug-in Hybride maken duurzaam ondernemen bereikbaarder dan voorheen, en ook de bekende EcoBlue dieselvarianten zijn zuiniger. De 2.0 EcoBlue motor is verkrijgbaar in vier verschillende vermogensvarianten van 110pk, 136pk, 150pk of 170pk.

De eerste drie vermogensvarianten zijn standaard voorzien van een handgeschakelde zesbak. De sterkste versie is standaard uitgerust met een 8-traps automaat, die optioneel leverbaar is voor de variant met 136 pk. Bijzonder in dit segment: het trekgewicht van een Custom uitgerust met automaat is met 2.500 kg hoog. De handgeschakelde versies hebben een trekgewicht van maximaal 2.800 kg.

Standaarduitrusting

De nieuwe Transit Custom is er in eerste instantie als Trend of Limited. De Trend is onder meer voorzien van automatische airconditioning, cruise control, elektrisch verwarm- en verstelbare buitenspiegels, Keyless Start, Lane Keeping Aid, LED-koplampen, een regensensor, parkeersensoren rondom en een parkeercamera. Ook standaard zijn de elektrisch bedienbare voorportierramen, verkeersbordherkenning, Pre-Collision Assist 2.0 en een elektrisch verwarmbare voorruit. Ook de Trend heeft SYNC4 met 13-inch touchscreen, FordPass Pro en Ford Pro Telematics Essentials standaard aan boord.

De Limited is rijker uitgerust en beschikt aanvullend over Keyless Entry, verwarmbare voorstoelen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, een luxe bestuurdersstoel met arm- en lendesteun, en een bijrijdersbank met opklaptafel en doorlaadluik. De extra luxe Transit Custom Limited onderscheidt zich ook met zijn 16-inch lichtmetalen velgen en de in carrosseriekleur uitgevoerde buitenspiegels en bumpers.

De Ford Transit Custom Trend en Limited zijn te perfectioneren met verschillende individuele opties of pakketten. Hij is in een later stadium ook beschikbaar met een dubbele cabine en hoog dak.

Nu te bestellen

De eerste uitvoeringen van de Transit Custom zijn per direct in Nederland te bestellen. De nieuwe best(s)eller van Ford Pro is er vanaf € 31.670 (Trend, 110 pk EcoBlue) en is leverbaar als L1 of L2. De luxe Limited uitvoering met 136 pk EcoBlue dieselmotor staat in de prijslijst vanaf € 34.110 (prijzen exclusief BTW en BPM).

De overige varianten, waaronder de Plug-in Hybrid en volledig elektrische E-Transit Custom, zijn later dit jaar beschikbaar. Het aanbod wordt verder uitgebreid met nieuwe carrosserievarianten, zoals een dubbele cabine en volledig elektrische personenbussen in de vorm van de E-Transit Kombi en de E-Tourneo Custom. Ook breidt Ford het gamma uit met de Trail en Sport uitvoeringen. Ford Pro maakt in aanloop naar de introductie van deze varianten de prijzen en specificaties bekend.