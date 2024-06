Ford introduceert E-Transit Custom

De efficiënte, volledig elektrische aandrijflijn biedt een theoretische actieradius van maximaal 329 kilometer en neemt genoegen met onderhoud eens in de twee jaar. De nieuwe E-Transit Custom heeft een laadvermogen tot 1.147 kg, een lage laadvloer, verbeterde toegang tot de laadruimte en een maximaal toegestaan aanhangergewicht van 2.300 kg.

Laadoplossingen

Met Ford Pro Charging Software kunnen gebruikers het opladen plannen tijdens het goedkopere nachttarief, indien beschikbaar, om de gebruikskosten te helpen verlagen. Met de 11 kW AC 3-fase boordlader in de E-Transit Custom is de batterij in zeven uur en drie kwartier volledig opgeladen8.

Bedrijven met meerdere chauffeurs die thuis opladen, kunnen de Ford Pro Telematics-software gebruiken om het energieverbruik van het wagenpark bij te houden. Ook is de vergoeding voor elke chauffeur afzonderlijk te zien op basis van een vast tarief per kWh. Bovendien biedt het systeem centrale bediening van Remote PreConditioning om de batterij en de cabine tijdens het opladen te verwarmen of te koelen om de actieradius te optimaliseren. Voorts geeft het systeem waarschuwingen weer als de batterij niet oplaadt als dat zou moeten. Medewerkers kunnen ook de 'gezondheidstoestand' en de laadstatus van hun auto controleren via Ford Pro Telematics Drive - de bijbehorende app voor Ford Pro Telematics - of via FordPass als er maar één auto in gebruik is.

Wanneer openbaar opladen nodig is, ondersteunt de Ford E-Transit Custom snelladen met gelijkstroom (DC) tot 125 kW voor een oplaadbeurt van 15 tot 80 procent in ongeveer 41 minuten. Een nieuw laadprofiel laadt de energie vooraf op, zodat de batterij snel wordt bijgeladen. In laboratoriumtests leverde het systeem een bereik van bijna 38 kilometer extra in slechts 5 minuten. Ford Pro levert elke E-Transit Custom met een gratis abonnement voor twaalf maanden toegang tot meer dan 600.000 openbare laadpunten in heel Europa via het BlueOval Charge Network.

Elektrische aandrijflijn

Ford Pro rust elke E-Transit Custom uit met een batterij van 65 kWh, voor een theoretische actieradius van maximaal 329 kilometer. De E-Transit Custom is de eerste elektrische auto die is voorzien van warmtepomptechnologie met dampinjectie om het interieur te verwarmen en te koelen. Dit nieuwe systeem, standaard in alle E-Transit Customs, is ontwikkeld om een hogere energie-efficiëntie te bereiken voor een optimaal rijbereik. Regeneratief remmen maakt rijden met één pedaal mogelijk, voor comfortabeler rijden in de stad en verhoogde efficiëntie.

De elektromotor die de auto aandrijft, is rechtstreeks aan de achtervloer gemonteerd. Hij is 90 graden gedraaid om de laadruimte te maximaliseren en het gewicht en de complexiteit van de constructie te verminderen. Er is keuze uit twee vermogensvarianten: 100 en 160 kW (136 en 218 pk); beide leveren 415 Nm trekkracht. Een elektromotor met 210 kW (286 pk) is exclusief voor de E-Transit Custom MS-RT.

De elektrische aandrijflijn van de E-Transit Custom mag een aanhanger van maximaal 2.300 kg trekken. Dat betekent dat veel klanten die een aanhanger moeten trekken in lage-emissiezones nu hun dieselvoertuig kunnen vervangen voor de E-Transit Custom. Die kan immers taken vervullen die geen enkele andere volledig elektrische bestelauto aankan.

De batterij is in de laadvloer ondergebracht, op het niveau van de dorpels, zodat geen aparte kooiconstructie nodig is. Voor ruimte en gewichtsefficiëntie zijn andere technische componenten onder de auto zo krap mogelijk rond de batterij gemonteerd.

Net als met de grotere E-Transit kunnen klanten voor de E-Transit ook het 2,3 kW Pro Power Onboard-systeem bestellen om elektrisch gereedschap en externe verlichting op locatie van stroom te voorzien.

Software

Elke Ford E-Transit Custom is uitgerust met een liggend 13 inch touchscreen dat voor gebruiksgemak naar de bestuurder is gericht. Het scherm is uitgerust met het geavanceerde SYNC 4-communicatie- en infotainmentsysteem van Ford en een 5G-modem voor connectiviteit met de Ford Pro-technologie.

Ruim dertig aparte modules in de E-Transit Custom kunnen draadloze software-updates ontvangen. Die kunnen de voertuigprestaties helpen verbeteren, upgrades leveren, bestaande functies bijwerken en nieuwe functies en mogelijkheden toevoegen. De meeste updates zijn volgens Ford binnen twee minuten voltooid en kunnen worden gepland om downtime te voorkomen.

Klanten kunnen de E-Transit Custom bestellen in lengtevarianten L1- en L2 en hebben keuze uit het breedste gamma carrosserievarianten tot nu toe, voor elk denkbaar zakelijk gebruik:

gesloten bestelauto, met laadvolumes tot 6,8 kuub en laadvermogen tot 1.011 kg4

bestelauto met dubbele cabine, met een tweede zitrij met drie zitplaatsen en een vaste scheidingswand

Kombi, met maximale flexibiliteit tussen vracht en maximaal acht passagiersstoelen

De Ford E-Transit Custom-modellen verschijnen begin 2025 bij de Nederlandse dealers.