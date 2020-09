Ford organiseert Go Electric evenement

11 september 2020 | Ford Europa's Go Electric evenement strijkt neer in Nederland. Van 25 september tot en met 1 oktober 2020 staat de Grotemarkt, naast de Markthal in Rotterdam, volledig in het teken van elektrificatie en Fords geëlektrificeerde modellen. Voor het eerst kunnen geïnteresseerden een rit meemaken in de volledig elektrische Mustang Mach-E. Een primeur in Europa. En dat is niet de enige primeur in Rotterdam.

Ook de bijzonder krachtige en snelle Mustang Mach-E GT zal voor het eerst getoond worden in Rotterdam. De GT onderscheidt zich met zijn vermogen van 465 pk en een koppel van 830 Nm. De exacte prestaties zijn nog niet bekendgemaakt, maar dat de standaardsprint tot 100 km/h minder dan 5 seconden in beslag zal nemen is duidelijk. Bovenop de zinderende acceleratiekracht zal de Mustang Mach-E beschikbaar komen met gloednieuwe Flexira aluminium performance remklauwen van Brembo. De Mustang Mach-E GT is ook voorzien van MagneRide adaptieve ondersteltechnologie. De GT beschikt standaard over AWD en over het grote accupakket van 98.8 kWh. Het WLTP-rijbereik bedraagt naar schatting zo'n 500 km.

Met Go Electric wil Ford het grote publiek kennis laten maken met de verschillende soorten aandrijflijnen. Van mild hybride, hybride en plug-in hybride tot aan volledig elektrisch. In 20 minuten wordt er verteld over het verschil en wat in bij welk gebruik de meest interessante vorm van geëlektrificeerd rijden is. Zo krijgt iedere bezoeker aan het eind van de experience te horen welke vorm van elektrificatie het beste past bij zijn of haar persoonlijke situatie.

Uiteraard wordt er rekening gehouden met de coronamaatregelen, daarom is Go Electric 100% touch free. Dit betekent dat er onder leiding van een host iedere 20 minuten een kleine groep de stand ingaat. Hierbij zijn mondkapjes verplicht.

Voor een bezoek aan Go Electric kunnen geïnteresseerden langskomen op de Grotemarkt in Rotterdam, naast de bekende Markthal. Om verzekerd te zijn van een plek en wachttijd te voorkomen is er de mogelijkheid om vooraf een tijdslot reserveren. Tijdens Go Electric staan verschillende modellen tentoongesteld. Zo is de gloednieuwe volledig elektrische Mustang Mach-E aanwezig, maar kan men ook kennismaken met de nieuwe Ford Explorer Plug-In Hybrid, de Mondeo Hybrid, de Kuga Plug-In Hybrid of de Puma Mild Hybrid.

Na de experience is het mogelijk om zelf een korte proefrit te maken met een van Fords geëlektrificeerde modellen. Inschrijven voor proefritten kan uitsluitend ter plaatse. Beschikbaarheid is beperkt, dus vol is vol. Met de volgende modellen kan een proefrit worden gemaakt:

Ford Fiesta EcoBoost Hybrid

Ford Puma EcoBoost Hybrid

Ford Focus EcoBoost Hybrid

Ford Mondeo Hybrid

Ford Explorer Plug-In Hybrid

Het is ook mogelijk om mee te rijden met de nieuwe Mustang Mach-E, een primeur in Nederland! Tijdens de proefrit in de Mustang Mach-E mogen er maximaal drie personen mee met onze chauffeur. Mondkapje is hierbij uiteraard verplicht.

Na Rotterdam zal het Ford Go Electric evenement te zien zijn in Duitsland, Italië, Frankrijk en Spanje. Vanaf vandaag is het mogelijk om je in te schrijven voor een bezoek aan Ford Go Electric. Van 25 september tot 1 oktober 2020 is Go Electric gratis toegankelijk voor consumenten.

