Ford organiseert Bring on Tomorrow event

1 november 2021 | Ford organiseert van zaterdag 6 t/m woensdag 10 november 2021 het Bring on Tomorrow event. Tijdens dit vijfdaagse evenement, dat wordt gehouden op het Plein in Den Haag, vlak naast het Binnenhof, komen bezoekers alles te weten over elektrisch rijden en kunnen ze ervaren welke vorm van elektrificatie het beste past bij hun wensen. Als kers op de taart kan worden gereden met de spectaculaire Mustang Mach-E GT met een duizelingwekkende trekkracht van 830 Nm en een sprinttijd van 0 naar 100 km/u in slechts 3,7 seconden.

Ford vindt het belangrijk dat consumenten goed worden geпnformeerd over de verschillende vormen van elektrisch rijden om zo te helpen bij het maken van dejuiste keuzes. Het programma van het Bring on Tomorrow event is specifiek afgestemd op de resultaten van het eerder deze week gepubliceerde Climate Countdown, een recent onderzoek dat Ford heeft uitgevoerd. Uit dit onderzoek bleek onder meer dat verreweg de meeste consumenten nog te weinig kennis hebben over dit belangrijke onderdeel van de transitie naar klimaatneutraliteit.

Uit Climate Countdown, het meest recente onderzoeksrapport van Fords Go Electric rapportages, bleek ook dat een overweldigende meerderheid van de Europeanen (gemiddeld 90 procent in elk van de 8 onderzochte landen) meer dan ooit bereid is om zelf de verantwoordelijkheid te nemen om de opwarming van de aardetegen te gaan.

De hoogste prioriteiten van de respondenten is het verminderen van plasticgebruik (45%), het verlagen van energiegebruik (eveneens 45%) en het kopen van lokaal geproduceerde producten (35%). Er is ook een aanzienlijk aantal Europeanen dat aangeeft minder kleding te willen kopen (35%), minder te willen vliegen (25%), de auto minder te gaan gebruiken (34%) en geen vlees te eten (25%).

Als het gaat om de houding ten opzichte van elektrisch rijden, bleek uit het onderzoek dat het overgrote deel van de respondenten erkent dat EV's de toekomst zijn, maar dat velen er nog over twijfelen om op korte termijn over te stappen. De grootste zorgen die respondenten hebben gaan over het snel kunnen laden (39%) en range anxiety (30%). 68% van de Nederlandse respondenten gaf te kennen dat ze over te weinig informatie beschikken over dit thema. Het Bringon Tomorrow event in Den Haag is dan ook een perfecte manier om alles te weten te komen over de voordelen van elektrisch rijden, of het nu gaat om een mild hybride, hybride, plug-in hybride of volledig elektrische auto.

