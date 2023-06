Ford opent Cologne EV Center

De locatie van 125 hectare die is ontworpen met efficiëntie als doel, is uitgerust met een gloednieuwe productielijn en batterij-assemblage, en ultramoderne machines en automatisering. Dat alles maakt het mogelijk om jaarlijks meer dan 250.000 elektrische auto's te produceren.

Het Cologne EV Center wordt Fords eerste koolstofneutrale assemblagefabriek ter wereld. Het EV Center ondersteunt de doelstelling van het bedrijf voor het bereiken van koolstofneutraliteit in 2035 in de gehele Europese voetafdruk van fabrieken, logistiek en directe leveranciers.

De opening van het Cologne EV Center is het nieuwste hoofdstuk in de lange geschiedenis van de Ford-fabriek in Keulen, die sinds 1931 het centrum vormt van de Europese auto-industrie. Er zijn beroemde auto's gebouwd in de fabriek, waaronder de Ford Model A, de Taunus, de Capri, de Granada en de Fiesta.

Al meer dan 90 jaar is de Ford-fabriek in Keulen, waar meer dan 18 miljoen auto's worden geproduceerd, een van de meest efficiënte fabrieken ter wereld. De faciliteit heeft voor een betere mobiliteit gezorgd voor meerdere generaties Europeanen.

In het Cologne EV Center staan digitale ontwikkelingen centraal die machines, auto's en medewerkers met elkaar verbinden. De implementatie van zelflerende machines, autonome transportsystemen en big-databeheer in realtime is cruciaal voor de efficiency van de productieprocessen. Die worden met de tijd beter en garanderen een hoge kwaliteit.

Ford gaat ook een stap verder door menselijke kwaliteiten te bevorderen in plaats van te vervangen. Nieuwe cognitieve en collaboratieve robots, en 'augmented reality-oplossingen ondersteunen de medewerkers en verhogen de efficiency en gegevensuitwisseling met andere fabrieken. Ervaringen kunnen worden gedeeld.

Koolstofneutraal centrum voor elektrische auto's

Om koolstofneutraliteit te realiseren, verlaagt Ford het gebruik van energie en de uitstoot in de fabriek. Hiertoe worden nieuwe processen, machines en technologie geïmplementeerd. Alle elektriciteit en aardgas die nodig zijn voor de fabriek, zijn koolstofneutraal: er wordt 100 procent gecertificeerde hernieuwbare elektriciteit en biomethaan gebruikt.

De warmte die nodig is voor processen en voor het verwarmen van de fabriek is koolstofneutraal, omdat de corresponderende emissies van de assemblagefabriek voor Ford worden gecompenseerd door de plaatselijke energieleverancier. De warmte wordt gegenereerd door een externe energiecentrale en via een speciaal stoomnetwerk aan Ford geleverd.

De plaatselijke energieleverancier is van plan de uitstoot voor deze warmtelevering met ongeveer 60 procent te hebben gereduceerd in 2026 en volledig te hebben uitgebannen in 2035. Zodra het Ford Cologne EV Center helemaal operationeel is, wordt het door een onafhankelijke instantie als koolstofneutraal gecertificeerd. Deze onafhankelijke certificatie wordt regelmatig gecontroleerd en voor eventuele resterende emissies worden hoogwaardige koolstofcompensaties aangekocht.

De technologische verbetering van het Ford Cologne EV Center gaat samen met een ecologische aanpassing van de biodiversiteit en het ecologische evenwicht van de bestaande groene ruimte van de fabriek. Voorbeelden van de maatregelen zijn een nieuwe meerjarige vegetatie van wilde bloemen, een verandering van ecologisch arme grasgebieden naar weiden met wilde bloemen en insectenhotels, en tot slot onderkomens voor vleermuizen en vogels.