Ford ontwikkelt nieuwe automaat voor hybrids

16 februari 2021 | Ford heeft een nieuwe zeventraps automaat ontwikkeld voor de geëlektrificeerde EcoBoost Hybrid aandrijflijnen. De transmissie is beschikbaar voor modellen met 48 volt mild hybride technologie, waarbij de verbrandingsmotor elektrische ondersteuning krijgt om het brandstofverbruik en de CO2-emissie te verlagen. In combinatie met de nieuwe automaat zijn op dit punt gunstigere waarden te behalen.

De nieuwe zeventraps automaat is beschikbaar voor de Puma en de Fiesta met 1.0-liter EcoBoost Hybrid aandrijving. De nieuwe transmissie belooft vooral voordeel bij het rijden in de stad en frequent stoppen en weer optrekken, zowel voor wat betreft rijcomfort als voor efficiëntie.

Het Ford EcoBoost Hybrid systeem maakt gebruik van een tandriem aangedreven starter/generator (BISG) die bij remmen en vertragingen een 48 volt lithium-ion batterij oplaadt. De BISG ondersteunt de verbrandingsmotor bij acceleratie en zorgt ook voor een vlotter en efficiënter reagerend stop-/startsysteem. De BISG belooft meer trekkracht. Het maximale koppel stijgt tot 20 Nm, waardoor de aandrijflijn gretiger op het gas zou reageren.

De acceleratie van de Puma 1.0-liter EcoBoost Hybrid met 125pk vermogen is met de zeventraps automaat bijna vier procent sneller in vergelijking met de versie zonder hybride systeem

De Puma 1.0-liter EcoBoost Hybrid met 155pk en zeventraps automaat sprint in 8,7 seconden van 0-100 km/uur

In de rijmodus Sport houdt de zeventraps automaat lagere versnellingen langer vast voor een sportiever rijkarakter

Bij vol gas kan de automaat in één keer tot drie versnellingen terugschakelen voor maximale acceleratie bij inhalen

De zeventraps automaat biedt ook de mogelijkheid om handmatig te schakelen met hendels achter het stuur bij de Puma ST-Line X en de ST-Line Vignale

De BISG biedt daarnaast aanvullende trekkracht tot aan 24 Nm om de verbrandingsmotor te ondersteunen. Daardoor hoeft die minder trekkracht te leveren en dat scheelt in verbruik en CO2-uitstoot. In combinatie met de zeventraps automaat is vooral in stadsverkeer en in files extra rendement te behalen.

De Puma EcoBoost Hybrid en Fiesta EcoBoost Hybrid met zeventraps automaat kunnen een vijf procent lagere CO2-uitstoot behalen in vergelijk met de 1.0-liter EcoBoost aandrijflijn De zeventraps automaat helpt volgens Ford om de verbrandingsmotor zoveel mogelijk op het meest efficiënte toerental te houden

De nieuwe zeventraps automaat schakelt snel dankzij technologie met dubbele koppeling. In combinatie met de mild hybride aandrijving is deze technologie optimaal doordat de transmissie schokvrij schakelt en de aandrijflijn ontkoppelt zodat het stop-/startsysteem de verbrandingsmotor al bij uitrollen kan uitschakelen, ruim voordat de auto helemaal tot stilstand komt. Dankzij de zeventraps automaat kan Adaptive Cruise Control samen met 'Stop & Go' de auto volledig tot stilstand brengen en weer laten optrekken als de file binnen drie seconden weer op gang komt. Een andere nieuwe optie is Remote Start via de FordPass App.

Ford lanceert Transit Connect Sport

1 februari 2021

Ford Mustang Mach 1 komt naar Nederland

29 januari 2021

Ford doet mee aan Car2X

21 januari 2021

Ford verlengt garantie tot 5 jaar

13 januari 2021