Ford ontwerpt raceauto met gamers

12 maart 2020 | Ooit een raceauto willen ontwerpen? Ford biedt gamers de mogelijkheid mee te helpen bij het realiseren van het ultieme racemonster. Het designteam van Ford Europa gaat actief op zoek naar input van de bredere gaming community. De aanvoerders van de vijf Ford eSportsteams uit Frankrijk, Duitsland, Italiƫ, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn al nauw betrokken bij het ontwerpen van de auto. Het team gaat aan de slag onder de projectnaam "Team Fordzilla P1".

"Het bedenken van een ultieme raceauto voor de virtuele wereld is hét moment waarop het designteam de fantasie volledig de vrije loop kan laten. Wij willen met de mooiste auto aan de start verschijnen en daarbij is de deskundige mening van gamers van essentieel belang", zegt Nederlander Amko Leenarts, Design directeur, Ford Europa.

De eerste virtuele raceauto van Ford wordt niet gebaseerd op een daadwerkelijk bestaand model. De ontwerpfase van het project wordt een unieke samenwerking tussen de Ford-deskundigen en deskundige gamers. Ford-deskundigen hebben ervaring met het ontwerpen en bouwen van een aantal van de meest gewilde en populaire auto's. De deskundige gamers kunnen hun virtuele expertise van online racen toepassen.

Het ontwerpteam zal via Twitter belangrijke beslissingen over het ontwerp voorleggen aan de bredere gaming community. Dit gebeurt in een reeks social polls die worden gepost door @TeamFordzilla. In elke poll komt een ander belangrijk ontwerpattribuut aan de orde waarover gamers kunnen beslissen. Dit kan variëren van de motor tot de vorm van de cockpit.

Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met Human-Centric Design; Fords mensgerichte ontwerpfilosofie van waaruit alle Fords worden ontworpen. Deze filosofie zorgt ervoor dat het menselijk perspectief centraal staat in elke stap van het ontwerpproces.

"We willen allemaal dolgraag in onze droomauto racen, maar meestal zijn dit gedetailleerde replica's van auto's die in werkelijkheid al bestaan", zegt Angelo Bülow, aanvoerder van het Duitse Fordzilla-team. "Het zal sensationeel zijn om voor het eerst achter het stuur te kruipen van de #TeamFordzillaP1. Niet alleen omdat wij hebben bijgedragen aan de raceauto, maar ook omdat nog nooit iemand anders erin heeft gereden."

Het project is deze week van start gegaan en is te volgen op de social media kanalen van @TeamFordzilla op Twitter en Instagram.

1500 Fords Mustang MACH-E verkocht in NL

10 maart 2020

Ford ontwikkelt 3D-geprinte wielsloten

28 januari 2020

Ford activeert Connected Car techniek

21 januari 2020

Ford investeert 42 mln euro in Valencia

17 januari 2020