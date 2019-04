Ford onthult Tourneo Custom PHEV

2 april 2019 | Ford onthult tijdens het Go Further evenement in Amsterdam de Ford Tourneo Custom Plug-In Hybrid. Deze ruime gezinsauto heeft acht zitplaatsen en kan volledig emissievrij rijden. In het najaar van 2019 maakt hij zijn debuut in de showroom van de Europese Ford-dealers.

De Tourneo Custom Plug-In Hybrid is een van de eerste modellen die Ford in het kader van zijn nieuwe elektrificatiestrategie uitbrengt. Ford werkt aan een van de grootste gamma's van geëlektrifceerde modellen op de Europese automarkt. Het accupakket van de Tourneo kan aan een gewoon stopcontact worden opgeladen en met volle accu's kan de Tourneo tot wel vijftig km emissievrij afleggen. Ford speelt daarmee in op de steeds strengere uitstootnormen en steeds talrijkere milieuzones in Europese steden.

De Ford Tourneo Custom Plug-In Hybrid is uitgerust met een 1.0-liter EcoBoost benzinemotor, een elektromotor/generator en een 14 kWh lithium-ion-accupakket. De elektromotor drijft de voorwielen aan. De 1.0-liter EcoBoost benzinemotor doet uitsluitend als range extender dienst en laadt samen met het regeneratieve remsysteem het accupakket op tijdens het rijden. De totale actieradius van de hybride aandrijflijn bedraagt dankzij de range extender zo'n vijfhonderd kilometer.

Net als de overige Tourneo Custom-versies is de Plug-In Hybrid uitgerust met een flexibele tweede en derde zitrij. Die kunnen desgewenst tegenover elkaar geplaatst worden om de interactie tussen de passagiers te verbeteren en om de in- en uitstap te vergemakkelijken.

De nieuwe Tourneo Custom Plug-In Hybrid is voorzien van een seriehybride aandrijflijn: de voorwielen worden door de elektromotor aangedreven en niet door de verbrandingsmotor. Die laatste levert op een constant laag toerental de energie die wordt omgezet in elektriciteit voor de elektromotor. Het compacte, vloeistofgekoelde lithium-ion-accupakket is onder de vloer van het passagierscompartiment geplaatst, zodat het ruime interieur van de Tourneo Custom behouden blijft.

De bestuurder heeft de keuze uit vier rijmodi, waarmee hij kan bepalen hoe hij gebruikmaakt van de beschikbare batterijcapaciteit:

EV Auto zorgt voor de optimale combinatie van vermogen en efficiƫntie. Het managementsysteem van de aandrijflijn analyseert op basis van algoritmes de status van het accupakket en het rijgedrag - snelweg of stadsverkeer - en schakelt waar nodig de range extender in

EV Now gebruikt vooral de opgeslagen energie in het accupakket. De range extender komt alleen in actie als het laadniveau van het accupakket minimaal is

EV Later schakelt vooral de 1.0-liter EcoBoost benzinemotor in en slaat de geregenereerde energie als elektriciteit voor later gebruik op in het accupakket

EV Charge gebruikt de range extender om de batterij op te laden, zodat die klaar is voor wanneer de bestuurder de rijmodus 'EV Now' moet gebruiken

Het accupakket van de Tourneo Custom Plug-In Hybrid is via een aansluiting in de voorbumper op te laden. Via een reguliere 240 volt 10 amp stopcontact duurt het vijf uur om het accupakket volledig op te laden. Via een openbaar 240 volt 16 of 32 amp oplaadpunt duurt dat drie uur.

De bestuurder kan via de Drive- en Lean-functies op de transmissiehendel de mate van energieregeneratie en remondersteuning reguleren. In de Lean-modus remt de Tourneo Custom bij het loslaten van het gaspedaal stevig af om zoveel mogelijk kinetische energie tijdens het remmen te kunnen opslaan in het accupakket. Hoe groter de vertraging, des te meer energie het systeem regenereert. Daarbij gaan de remlichten branden om achteropkomend verkeer te waarschuwen.

In het interieur heeft de standaard toerenteller plaatsgemaakt voor een kracht- en laadmeter. Verder is er op de plaats van de motortemperatuurmeter een kleinere meter voor de laadstatus geïnstalleerd. De boordcomputer is volledig afgestemd op de hybride aandrijflijn. Informatie over de modus van de aandrijflijn, de onderhoudsintervallen en waarschuwingen als de auto aan een laadpunt is aangesloten worden via het instrumentencluster getoond. De actieradius van de batterij en de range extender wordt in elke weergave van het scherm getoond.

De Tourneo Custom Plug-In Hybrid is leverbaar in de luxe Titanium uitvoering. Tot de standaarduitrusting behoren onder meer climate control en het SYNC 3 infotainmentsysteem met 8-inch touchscreen en stemherkenning, Apple CarPlay en Android Auto.

Via het standaard aanwezige FordPass Connect-modem kunnen tot wel tien apparaten via wifi online. Via de mobiele applicatie FordPass is informatie over de voertuigstatus en de locatie beschikbaar en kan de auto op afstand worden vergrendeld en ontgrendeld.

De Ford Tourneo Custom Plug-In Hybrid is leverbaar met de volgende rijassistentiesystemen:

Blind Spot Information System met Trailer Tow-systeem is een doorontwikkelde versie van het dodehoekdetectiesysteem, dat de auto met een aanhanger tot tien meter lengte dekt

Adaptive Cruise Control met Intelligent Speed Limiter combineert de functie Traffic Sign Recognition met Adaptive Cruise Control, zodat de bestuurder nooit de toegestane snelheidslimiet overschrijdt

Lane Keeping Aid monitort de wegmarkeringen voor de auto en helpt de bestuurder met subtiele stuurbewegingen om midden in de rijstrook te blijven rijden

Active Park Assist helpt de bestuurder met een druk op de knop om de Tourneo Custom in- en uit parkeervakken parallel aan en haaks op de weg te parkeren; de bestuurder hoeft alleen het gas- en rempedaal te bedienen

Pre-Collision Assist met Pedestrian Detection detecteert via een naar voren gerichte camera en radar personen en voertuigen op de weg voor de auto. Het systeem remt het voertuig automatisch af als de bestuurder niet reageert op de waarschuwingen die het geeft. Het detecteert ook 's nachts voetgangers die niet in het licht van de koplampen zichtbaar zijn

Ford kondigde eerder dit jaar aan dat elk nieuw te introduceren model optioneel met een geëlektrificeerde aandrijflijn leverbaar wordt. Alle nieuwe modellen van de Fiesta tot Transit worden ook met een mild-hybride, hybride, plug-in hybride of volledig elektrische aandrijflijn leverbaar.