Ford onthult frunk voor Explorer en Capri

De term "Frunk" is een samentrekking van "front" (voorzijde) en "trunk" (kofferbak in het Amerikaans). Het verwijst naar een opbergruimte aan de voorkant van het voertuig, waarmee de beschikbare ruimte in de neus door het ontbreken van een verbrandingsmotor, optimaal wordt benut.

De voordelen van de Frunk:

ruimtewinst: Voeg 16 liter opbergruimte toe die anders onbenut zou blijven

makkelijker opbergen: Perfect voor het opbergen van spullen die weinig nodig zijn zoals gereedschap of de laadkabel, gescheiden van de rest van de bagage

Eenvoudige installatie: Binnen één minuut gemonteerd, zonder gereedschap, dankzij het bevestigingssysteem.

Veilig onderweg: Een net houdt alles op zijn plek tijdens het rijden.

Compatibiliteit: Hetzelfde model past op zowel de Explorer als de Capri.

De Ford Frunk voor de elektrische Explorer en Capri is nu beschikbaar bij het Ford-dealernetwerk voor € 150,- incl. btw.