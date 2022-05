Ford onthult E-Transit Custom

De Ford E-Transit Custom komt in navolging van zijn grote broer, de eveneens volledig elektrische E-Transit waarvan de productie afgelopen maart is gestart. De E-Transit Custom is de eerste van vier volledig elektrische bedrijfswagens die Ford Pro voor 2024 zal introduceren. Ford heeft zijn nieuwste model zodanig ontworpen dat bedrijven moeiteloos kunnen overstappen naar de elektrisch aangedreven variant.

De volledig elektrische opvolger van Europa's bestverkochte bedrijfswagen1,2 is van de grond af aan nieuw opgebouwd om te kunnen aansluiten bij de bedrijfsoplossingen van Ford Pro. De E-Transit Custom wordt via een platform ondersteund door software en laad-, service- en financieringsoplossingen van Ford Pro om op die manier de inzetbaarheid te verhogen en bedrijfskosten te verlagen.

De volledig elektrische aandrijflijn van de Ford E-Transit Custom is goed voor een theoretisch rijbereik tot 380 kilometer (WLTP), is geschikt voor DC-snelladen en doet geen concessies ten aanzien van het trekgewicht Tot de functionaliteiten behoort ProPower Onboard-technologie die stroom kan leveren aan gereedschappen, verlichting en apparaten op locatie.

De Ford E-Transit Custom gaat naar verwachting in de tweede helft van 2023 in productie en maakt dan deel uit van het meest uitgebreide Transit Custom-aanbod in Europa tot nu toe. Alle varianten van de Ford Transit Custom worden geproduceerd door Ford Otosan, een joint venture van Ford in de Turkse provincie Kocaeli. Dit is de thuisbasis van de Europese productie van de Transit. De productiestart is onderdeel van de eerder aangekondigde investering van € 2 miljard van Ford Otosan in zijn faciliteiten.

Ford, SK On Co., Ltd. en Koç Holding ondertekenden onlangs ook een memorandum van overeenstemming voor een toonaangevende joint venture om een van Europa's grootste batterijproductiefaciliteiten voor bedrijfswagens te realiseren. Het doel is om in 2025 te beginnen met de productie met een jaarlijkse capaciteit van 30 tot 45 gigawattuur.