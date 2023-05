Ford onthult E-Tourneo Courier

Bij de ontwikkeling van de E-Tourneo Courier lag de nadruk op het creëren van een praktische en wendbare auto met maximale ruimte. De korte overhangen en directe, ongecompliceerde lijnen versterken de visuele breedte en stoerheid, terwijl het EV-specifieke front is voorzien van een futuristisch ogende lichtbalk en de kenmerkende chromen diamantgrille van Ford.

De volledig elektrische E-Tourneo Courier is ontwikkeld om vijf volwassenen en hun bagage te vervoeren. Hij heeft een 60-40 gedeelde achterbank en biedt 44 procent meer bagageruimte dan de vorige Tourneo Courier. De inzittenden profiteren ook van een verbeterde schouder- en hoofdruimte, en hebben een reeks opbergruimtes tot hun beschikking, variërend van een instelbare middenconsole tot een verborgen bagagevak en een zogenaamde frunk (bagageruimgte onder de voorklep) van 44 liter.

Centraal in het interieur staat het 'digiboard'-instrumentenpaneel met een volledig digitaal instrumentarium en SYNC 4-infotainment dat wordt bediend via het centrale 12-inch touchscreen. Deze volledig verbonden Ford is voorzien van draadloze integratie van Android Auto en Apple CarPlay, en een draadloze telefoonoplader. Met de over-the-air updates kan de E-Tourneo Courier worden verbeterd zonder daarvoor een dealer te hoeven bezoeken.

Elektrische auto

De 100 kW (136 pk) sterke elektromotor maakt rijden met 1 pedaal mogelijk. De nieuwe Ford biedt een reeks rijhulpsystemen en biedt bestuurders de mogelijkheid om te kiezen uit de rijmodi Normal, Eco en Slippery.

De E-Tourneo Courier biedt zowel 11 kW AC- als 100 kW DC-oplaadopties, en het laden kan makkelijk worden gemaakt met de eigen thuislaadoplossing van Ford met app en planningsmogelijkheid om te profiteren van eventueel goedkopere energietarieven. Een normale AC-laadsessie 's nachts van 10-100 procent duurt 5,7 uur. Ford maakt met software en het BlueOval Charge Network (een laadnetwerk in Europa dat tegen 2024 ongeveer 500.000 laadpunten moet bevatten) openbaar opladen makkelijker. De E-Tourneo Courier kan onder ideale omstandigheden in 10 minuten een actieradius van 87 km bijladen via een DC-snellader. De accu kan onder optimale omstandigheden in minder dan 35 minuten opladen van 10-80 procent.

De E-Tourneo Courier wordt vanaf de tweede helft van 2024 geproduceerd in Craiova, Roemenië, samen met de Puma, die tegen 2024 ook als EV verkrijgbaar is.