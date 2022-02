Ford onthult tweede generatie Ranger Raptor

22 februari 2022 | Ford onthult de tweede generatie van de Ranger Raptor. De Ranger Raptor is de meest prestatiegerichte Ranger. Daarbij is niet alleen gekeken naar prestaties op de weg maar ook in het terrein, voor rijders die het echt zware off-roadwerk ambiƫren. De Raptor is voorzien van technologie die de sterkere nieuwe techniek aanstuurt.

De Raptor wordt aangedreven door een nieuwe 3.0-liter EcoBoost V6-twin-turbo benzinemotor. Die is door Ford Performance ontwikkeld waardoor de motor een vermogen levert van 211 kW (288 pk) en een koppel heeft van 491 Nm De bestaande 2.0-liter twin-turbo dieselmotor van het huidige model is overigens vanaf 2023 eveneens leverbaar in de nieuwe Ranger Raptor.

De 3.0-liter EcoBoost V6 twin-turbo benzinemotor is opgebouwd rond een grafiet-ijzeren cilinderblok en is ongeveer 75 procent sterker en tot 75 procent stijver dan het ijzer dat wordt gebruikt in traditionele gietstukken. Ford Performance heeft ervoor gezorgd dat de motor direct reageert op het gaspedaal. Hiervoor is gebruik gemaakt van een uit de racerij afkomstig systeem dat vertraging elimineert (anti-lag) - vergelijkbaar met het systeem dat voor het eerst te zien was op de Ford GT en Focus ST.

Het nieuwe anti-lag-systeem houdt de turbocompressoren draaiende tot wel drie seconden nadat de bestuurder gas loslaat. Daardoor verloopt de acceleratie uit bochten sneller als de bestuurder het gaspedaal weer intrapt. Daarbij zorgt het ook voor een optimale verbranding. Overigens is de motor voor optimale prestaties geprogrammeerd met afzonderlijke turbodrukprofielen voor elk van de tien versnellingen van de tientrapsautomaat.

Bestuurders kunnen het motorgeluid van hun voorkeur kiezen via een knop op het stuurwiel of door een rijmodus te selecteren die keuze biedt uit de volgende opties:

Quiet - geeft prioriteit aan stilte boven prestaties en geluidsspektakel, zodat bij vertrek in de vroege ochtend de buren niet worden gestoord;

Normal - deze optie is bedoeld voor dagelijks gebruik en biedt een karaktervol geluid zonder dat het te veel lawaai geeft in het verkeer; dit geluidsprofiel is standaard in de rijmodi Normal, Slippery, Mud/Ruts en Rock Crawl;

Sport - zorgt voor een luider en dynamisch geluid;

Baja - het opvallendste motor- en uitlaatgeluid, zowel in toon als volume, klinkt meer als dat van een uitlaatsysteem zonder demper en is uitsluitend bedoeld voor off-roadgebruik.

De nieuwe generatie Ranger Raptor heeft een ander chassis dan de geheel nieuwe Ranger. Een reeks Raptor-specifieke bevestigingen en verstevigingen voor elementen zoals de C-stijl, laadbak en reservewiel, evenals unieke frames voor de stootbumper, schokdempertoren en achterschokbrekerbeugel. Allemaal gecombineerd om ervoor te zorgen dat de nieuwe generatie Ranger Raptor off-road omstandigheden aan kan.

De nieuwe en solide, maar lichtgewicht bovenste en onderste wieldraagarmen van aluminium, de lange veerwegen voor zowel de voor- als de achterwielophanging en het verfijnde Watt-link stangenstelsel voor de achterwielophanging, zijn allemaal ontwikkeld met het oog op extra controle en beheersbaarheid op hoge snelheden in het terrein.

De nieuwe generatie FOX Live Valve-schokdempers met inwendig overdrukventiel bevatten vooruitstrevende technologie met de mogelijkheid van positiegevoelige demping. Deze schokdempers zijn de grootste die ooit in een Ranger Raptor zijn toegepast. Ze zijn gevuld met een mengsel van olie en Teflon waardoor de inwendige frictie ongeveer de helft minder is dan van die in het uitgaande model.

Hoewel de hardware FOX is, zijn de afstemmings- en ontwikkelingswerkzaamheden uitgevoerd door Ford Performance. Dit met behulp van een combinatie van computerondersteunde engineering en praktijktests. Van het aanpassen van de veerconstante tot het instellen van de rijhoogte, het afstellen van de kleppen en het aanscherpen van de rijzones: alles werd uitgevoerd om een balans te creëren tussen comfort, controle, stabiliteit en tractie op en naast de weg. Het Live Valve-systeem is gekoppeld aan de vernieuwde rijmodi van de Ranger Raptor en is ontwikkeld om zowel op de weg als in het terrein meer rijcomfort te bieden, zowel op hoge als lage snelheid.

De verbeterde capaciteiten van de Ranger Raptor in ruw terrein zijn maximaal te benutten dankzij beschermingsmaatregelen voor de onderzijde van de auto. De beschermplaat onder de voorzijde is bijna twee keer zo groot als die onder de standaarduitvoering van de nieuwe Ranger en is vervaardigd van 2,3 mm dik staal met een hoge treksterkte. De combinatie van deze plaat en de beschermplaten onder de motor en tussenbak is ontworpen om de essentiële componenten (radiator, stuurinrichting, de voorste dwarse draagbalk, het carter en het voordifferentieel) te beschermen.

Trekhaken met dubbele classificatie aan de voor- en achterzijde bieden flexibele herstelmogelijkheden tijdens offroad-rijden; het ontwerp vergemakkelijkt de toegang tot een van de trekhaken als de andere is ingegraven. Ook maakt het gebruik van balansriemen mogelijk tijdens het slepen in diep zand of dikke modder.

Voor het eerst wordt de Ranger Raptor voorzien van geavanceerde permanente vierwielaandrijving met een geheel nieuw, elektronisch geregelde tweetraps-tussenbak. Deze werkt in combinatie met zowel voor als achter een sperdifferentieel.

In elke rijmodus wordt een aantal elementen aangepast: van de motor en transmissie tot aan de gevoeligheid en instellingen van de ABS, tractie- en stabiliteitscontrole, de bediening van de uitlaatkleppen en de reacties op de besturing en het gaspedaal. Daarbij verandert ook de weergave van de meters en de voertuiginformatie in het dashboard, net als de kleuren in het dashboard en op het centrale touchscreen met de gekozen rijmodus:

Normal - gericht op comfort en een laag brandstofverbruik

Sport - alertere reacties voor sportief rijgedrag op verharde weg

Slippery - voor meer vertrouwen op gladde en oneven oppervlakte

Rock crawl - voor optimale controle op extreem slechte, ruwe ondergrond op lage snelheid

Sand - optimaliseert het schakelen en de vermogensafgifte in zand en diepe sneeuw

Mud/Ruts - voor maximale grip bij het wegrijden vanuit stilstand en om te blijven rollen

Baja - zet alle systemen maximaal op scherp voor de beste prestaties op hoge snelheid in het terrein

De nieuwe Ranger Raptor is ook voorzien van Trail Control; een soort cruisecontrol voor in het terrein. De bestuurder kan een snelheid tot 32 km/u instellen, waarna de auto het versnellen en vertragen zelf regelt terwijl de bestuurder zich kan concentreren op het sturen in moeilijk terrein.

Het geheel nieuwe uiterlijk van de Ranger Raptor is gebaseerd op dat van de nieuwste generatie van de Ranger en aangepast aan de prestaties van de Raptor-versie. Uitgebouwde wielkasten en C-vormige koplampen benadrukken de breedte van de pick-up. De opvallende letters F-O-R-D op de grille en de bumper geven de Ranger Raptor een gespierder aanzien.

De verbrede wielkasten bieden plaats aan 17-inch velgen, die voorzien zijn van specifiek voor de Raptor ontwikkelde all-terrainbanden. Functionele ventilatieopeningen, aerodynamische details en stroeve treeplanken van gegoten aluminium accentueren de uitstraling en de functionaliteit van de Ranger Raptor. De LED-achterlichten vormen een kenmerkende optische link met de verlichting aan de voorzijde. De achterbumper, uitgevoerd in Precision Grey, is voorzien van een geïntegreerde opstap. Een trekhaak kan omhoog worden weggeklapt om de afrijhoek niet te beperken.

De geheel nieuw ontworpen sportstoelen zijn geïnspireerd op stoelen die in een straaljager zitten en ze claimen ook in bochten en op hoge snelheid optimale steun. De kleur Code Orange voor de accenten op het instrumentenpaneel en de bekleding van de stoelen en de rest van het interieur, is voortgezet in de interieurverlichting van de Ranger Raptor, waardoor het interieur baadt in een oranje gloed. Een verwarmbaar en met leder bekleed sportstuur, met verdikkingen voor de duimen, markering van de rechtuitstand en schakelpeddels van gegoten magnesium, completeert de uitstraling.

Het interieur biedt plaats aan een digitaal 12.4-inch cluster en een centraal geplaatst 12.1-inch touchscreen voor de nieuwste generatie van Fords SYNC 4A connectiveits- en entertainmentsysteem4, dat zonder meerkosten geschikt is voor draadloos Apple CarPlay en Android Auto. Een B&O audiosysteem met tien speakers biedt het geluid om elk avontuur mooier te maken.

De oorsprong van de naam Raptor ligt in Noord-Amerika. Ford gebruikt de naam voor zijn high-performance pick-ups en SUV's. De eerste was de F-150 SVT Raptor uit 2010, die was ontwikkeld voor off-roadrijden op hoge snelheid. De door Ford Performance ontwikkelde Ranger Raptor werd vanaf 2018 ook buiten Amerika op de markt gebracht, waaronder in Europa.

Voor de Nederlandse markt zal de crew-cab cabine worden omgebouwd om de Ranger Raptor op grijs kenteken aan te kunnen bieden zoals dat ook al bij de huidige auto gebeurt. De prijzen (voor belastingen) zijn € 54.700 voor de versie met 3.0-liter EcoBoost V6 twin-turbo benzinemotor en € 52.350 voor de dieselgestookte Raptor.

