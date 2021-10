Ford

Ford onderzoekt houding publiek t.o.v. klimaatverandering

28 oktober 2021 | Ford deelt de uitkomsten van nieuw onderzoek, waarbij er is onderzocht wat de houding van het publiek is ten opzichte van klimaatverandering. Het onderzoek is uitgevoerd in heel Europa en onthult depersoonlijke opofferingen die mensen bereid zijn te doen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. In Climate Countdown, het meest recente rapport van de Go Electric-rapporten van Ford, is vastgesteld dat een overweldigende meerderheid van de Europeanen (gemiddeld 90 procent in elk van de 8 onderzochte landen) voelt dat ze een zekere mate van persoonlijke verantwoordelijkheid hebben in de strijd tegen klimaatverandering.

