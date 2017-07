Ford ondersteunt gehandicapte chauffeurs

20 juli 2017 | Ford Nederland ondersteunt lichamelijk gehandicapte chauffeurs met het project "HandiCab" Om dat te bewijzen ging de Ford HandiCab op 13 en 14 juli voor het eerst de weg op. Een initiatief met aan het stuur Tim de Vries (paralympisch atleet), Debbie van der Putten (model) en Sebastiaan Nieuwenhuizen (Veteraan). Samen missen ze 1 arm en 2 benen, maar daar stopt het verschil. In de Ford HandiCab boden ze nietsvermoedende reizigers een taxirit aan. De prijs die passagiers hiervoor betaalden was heel simpel; vooroordelen laten varen en vertrouwen in de chauffeurs. Stap je in of niet? Met die vraag hielden de chauffeurs de deur van de Handicab open voor ruim 100 Nederlanders.

Naast de nietsvermoedende chauffeurs vervoerde de Ford Handicab ook een aantal BN-ers. Onder anderen radio DJ Giel Beelen, tv-bekendheid Rob Geus en Quintis Ristie stapten in de taxi. Aan het eind van de rit met de Ford HandiCab stapten zij allen met een positief gevoel uit. Quintis Ristie was enorm enthousiast over het project, hij vertelt: "Waarschijnlijk heeft iedere persoon wel een bepaalde beperking. Het verschil bij deze mensen is dat het zichtbaar is, maar maakt dat deze personen ook echt anders? Uiteindelijk is het onze taak als Nederlanders om verder te kijken dan de handicap en te kijken naar de kansen en mogelijkheden van deze mensen!"

Sebastiaan "Wheelzz" Nieuwenhuizen, één van de chauffeurs, is blij met het initiatief. Sebastiaan raakte door een ongeluk verlamd aan het onderlichaam. Een loodzware revalidatie volgde, maar inmiddels legt hij met zijn rolstoel obstacleruns van 21 kilometer af "Toen ik hoorde over de Ford HandiCab wist ik gelijk: hier doe ik aan mee", vertelt hij enthousiast. De 39-jarige uit Doorn denkt vooral in mogelijkheden, niet in beperkingen. "Dat is niet alleen een opdracht voor mensen met een handicap, maar ook voor alle anderen. We doen het anders en soms met extra hulp, maar we kunnen vaak precies hetzelfde als iedereen. Dat moet je willen zien, want dat creëert kansen."

Stichting Dutch Adaptives is nauw betrokken bij het initiatief: "We zijn blij met dit project. Het is een constructief initiatief dat laat zien wat mensen met een fysieke handicap in hun mars hebben. Vooroordelen overwinnen is vaak moeilijker dan welk obstakel dan ook. De Ford HandiCab helpt ons enorm om het kennisniveau over leven met een handicap positief bij te sturen."

Initiatiefnemer Ford Nederland is blij met het positieve onthaal van de Ford Handicab. Gerard Bolder, Managing Director bij Ford Nederland: "Onze bedrijfsvisie draait om mobiliteit: dankzij slimme mobiliteit willen wij mensen vooruit helpen in het leven. Dat gaat wat ons betreft verder dan enkel 'het leveren van een nieuwe auto'. We willen met onze eigen middelen maatschappelijke uitdagingen helpen aanpakken. Dat is precies wat we doen met de Ford Handicab: dankzij betere kennis, willen we mensen met een handicap een sterkere rol geven in de maatschappij. Dit gebeurt overigens ook bij ons op de werkvloer. Zo is er bij de Ford fabriek in Duitsland een speciale 'Disability Manager' in dienst die er op toeziet dat werkplekken worden aangepast met de focus op wat mensen wel kunnen, in plaats van te kijken naar de beperkingen. Die betrokkenheid heeft er toe geleid dat er ongeveer 1.800 mensen met een lichamelijke beperking een werkplek hebben in de productiefaciliteit van Ford in Keulen."

De Ford Handicab gaat op 20 juli de weg op in Amsterdam. In het najaar van 2017 volgen verschillende andere steden in Nederland.