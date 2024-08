Ford Nugget nu ook met lange wielbasis

De nieuwere langere wielbasis (LWB) van de Transit Custom Nugget is beschikbaar voor Titanium-varianten, met het volledige scala aan aandrijvingen. De camper biedt een groter keukendeel met meer werkbladruimte voor het bereiden van eten en meer opbergruimte voor pannen en keukengerei. Aan de andere kant van het woongedeelte is de opbergcapaciteit uitgebreid met een grotere inbouwkast. Avonturiers kunnen ook kiezen voor een alternatieve langere wielbasis met een interieurindeling waarin is voorzien in een ingebouwde wc.

Zowel de varianten met de gewone als die met de langere wielbasis bieden de voorzieningen die zijn aangekondigd bij de introductie, waaronder een aanrecht met geïntegreerde kookplaat, een wasbak en standaard een boiler voor warm water. Het interieur is ook voorzien van verwarmde draaibare voorstoelen voor extra comfort, een koelkast met laden en bredere bedden met optionele verwarming van het onderste bed. Daarnaast is het Smart Camper Touchscreen-systeem uitgerust met een hellingshoekmeter om het voertuig makkelijk waterpas te zetten op een oneffen ondergrond.

Plug-in hybride

De Transit Custom Nugget PHEV is nu te bestellen. De plug-in hybride aandrijving is te vergelijken met die in de Ford Kuga. De combinatie van een 2.5-liter Atkinson-cyclusbenzinemotor met een 11,8 kWh-batterij en elektrische motor levert een vermogen van 233 pk.

Het ontwerp omvat ook een e-heater, gevoed door de tractiebatterij die op een zuinige manier off-gridwarmte levert in plaats van een traditionele kachel op brandstof. De batterij kan worden opgeladen via een wisselstroombron met behulp van de meegeleverde Mode 3- of een optionele Mode 2-kabel.