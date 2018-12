Ford lanceert FordPass app

12 december 2018 | Ford lanceert FordPass. Daarmee zijn Ford-rijders via een app altijd verbonden met hun connected auto. En dat opent een wereld aan mogelijkheden. FordPass maakt het mogelijk om files te vermijden, in de auto online te zijn, de auto op afstand te bedienen en onderhoud slim te plannen.

FordPass is er voor modellen met een FordPass Connect-modem. Dat zijn de nieuwste Ford Focus en Transit Connect en later dit jaar de Fiesta en EcoSport. FordPass maakt het tijdens een rit voor alle inzittenden mogelijk om gebruik te maken van internet. Smartphones en tablets zijn te verbinden dankzij de Wifi-hotspot in de auto. Deze is de eerste drie maanden (max. 3 GB) gratis. Daarna kiezen gebruikers via Vodafone zelf een databundel. Er zijn mogelijkheden per dag, week of jaar.

Met FordPass wordt de smartphone de afstandsbediening van de auto. Zo zijn de connected modellen met modem via de app te openen en af te sluiten. Ook kunnen anderen (eenmalig) toegang krijgen tot de auto, bijvoorbeeld voor het afleveren van een pakketje. Daarnaast zijn de connected modellen met automatische transmissie op afstand te starten. Zo wordt het mogelijk om in de winter in een ijsvrije en warme auto te stappen en in de zomer in een voorgekoelde. Bij deze functies blijven de deuren altijd vergrendeld. Bovendien is wegrijden zonder sleutel niet mogelijk.

FordPass houdt connected modellen altijd in de gaten. Het geeft indien nodig meldingen over onder meer het brandstof- en oliepeil. En als er een probleem dreigt te ontstaan, geeft FordPass advies over wat te doen.

Ook Ford-rijders zonder een connected auto kunnen genieten van de FordPass app. Zo geeft FordPass toegang tot vele functies. Via de app zijn routes vooraf te plannen én te delen. Tijdens de reis maakt het navigatiesysteem gebruik van Live Traffic (eerste 2 jaar gratis) verkeersinformatie. De route wordt continu aangepast aan de actuele verkeerssituatie. Zo helpt FordPass bij het vermijden van files. Bovendien bespaart FordPass tijd doordat de app snel de dichtstbijzijnde tankstations en meest voordelige en parkeerplekken weet te vinden. Geparkeerd op nieuw terrein? De app weet waar de auto staat en wijst de weg terug.

Ook op momenten waarop het er om gaat is FordPass er: bij pech zijn de hulpdiensten van Ford Assistance direct op te roepen via de app 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. Het is ook mogelijk om in de app de gegevens van de eigen Ford-dealer te bewaren. Dat maakt het eenvoudig om contact op te nemen met de dealer; zo is een werkplaatsafspraak gemakkelijk gemaakt. Ook handig: via de app is de handleiding van de auto altijd en overal in te zien en zijn zelfhulpartikelen van AskFord beschikbaar. En voor nog gedetailleerdere informatie zijn er de FordPass-Guides: via een chat reageren experts per omgaande; indien nodig aangevuld met telefonische ondersteuning.