Ford kondigt nieuwe Ranger aan

24 november 2021 | Ford kondigt een geheel nieuwe Ranger aan. De nieuwe Ranger kan eind 2022 worden besteld en de eerste leveringen volgen begin 2023. De mening van de klant was cruciaal in het ontwikkelen van de robuuste nieuwe uitstraling van de Ranger. Ford bracht veel tijd door met Ranger-eigenaren van over de hele wereld, nam meer dan 5.000 interviews af en organiseerde klant-workshops om te begrijpen hoe klanten hun pick-ups gebruikten en wat ze wilden en verwachtten van de nieuwe Ranger.

Visueel oogt de nieuwe Ranger zelfverzekerd, zo deelt hij voortaan Fords wereldwijde truckdesign-DNA. Het exterieur is voorzien van een nieuwe grille, geflankeerd door de kenmerkende 'C-clamp koplampen', terwijl een subtiele schouderlijn langs de flanken overgaat in geprononceerde wielkasten, die de Ranger een zelfverzekerde uitstraling geven. Ook is de Ford Ranger voor het eerst leverbaar met matrix LED-koplampen. Aan de achterkant zijn deachterlichten ontworpen in harmonie met de kenmerkende graphics aan de voorzijde. Het interieur is opgewaardeerd, mede dankzij de softtouch-materialen en een prominent touchscreen in het midden van het dashboard. Bovendien is de nieuwe Ranger uitgerust met Fords SYNC 4 infotainmentsysteem.

Onder de nieuwe carrosserie bevindt zich een chassis met een 50 mm langere wielbasis en een 50 mm bredere spoorbreedte. Een hydrogevormde frontconstructie creëert meer ruimte in de motorruimte voor de nieuwe V6-motor en zorgt dat de Ranger klaar is voor andere aandrijftechnologie in de nabije toekomst. Die extra ruimte aan de voorzijde van de pick-up maakt daarbij een grotere luchtstroom naar de radiator mogelijk, wat helpt om de temperatuur laag te houden onder volle belading of het trekken van een zware aanhanger.

Klanten lieten eveneens weten dat er behoefte was aan een keuze voor meer vermogen en koppel, om zware lasten te trekken of extreem offroad te rijden, dus voegde het team Fords beproefde 3.0-liter V6-turbodiesel toe en ontwikkelde deze door voor de Ranger. Dit is nu één van de drie turbodieselmotoren die bij de lancering beschikbaar zijn.

De nieuwe Ranger zal ook worden geleverd met de inmiddels bekende Single-Turbo en Bi-Turbo 2.0-liter viercilinder diesels. De Single-Turbo is verkrijgbaar in twee verschillende prestatieniveaus en koppelt voldoende vermogen aan een relatief laag brandstofverbruik, een belangrijke eigenschap voor eigenaren van kleine bedrijven en wagenparken. De Bi-Turbo-motor is een meer geavanceerde, prestatiegerichte variant voor klanten die meer vermogen willen, zonder veel te willen inleveren op brandstofverbruik.

Ingenieurs hebben de voorwielen 50 mm naar voren verplaatst voor een grotere oploophoek aan de voorzijde, om zo in het terrein beter uit de voeten te kunnen. Ook zijn de schokdempers van de achterwielophanging buiten de kokerbalken geplaatst. Dat helpt om de rijeigenschappen te verbeteren, zowel op de weg als buiten de gebaande paden.

Klanten kunnen kiezen uit twee systemen in vierwielaandrijving: een elektronisch 'shift-on-the-fly' systeem of een nieuw systeem dat permanent actief is en voorzien is van een geruststellende 'set-and-forget' modus. De laatste is speciaal ontworpen voor gebruiksgemak en het rijden in een altijd ideale rijmodus, wanneer en waar de klant het ook nodig heeft. Ook handig: dubbele sleepogen aan de voorzijde maken het bergen van gestrande voertuigen een stuk eenvoudiger.

Het hart in het interieur van de Ranger wordt gevormd door een 10,1-inch of 12-inch touchscreen in de middenconsole. Dit vormt een aanvulling op het volledig digitale instrumentenpaneel en is uitgerust met het nieuwste SYNC-systeem van Ford, dat voorzien is van spraakgestuurd communicatie-, entertainment- en informatiesystemen. Daarnaast is er een FordPass Connect-modem ingebouwd. Wanneer deze is gekoppeld aan de FordPass-app, is de auto ook online.

Veel van de traditionele bedieningselementen zijn verplaatst van het dashboard en de middenconsole naar hun eigen speciale display op het SYNC-scherm. Met een druk op de knop, vindt men zaken als verschillende offroad- en rijmodi en krijgt men alle mogelijke informatie over de aandrijflijn, de stuurhoek, de hellings- en rolhoeken en andere gegevens die van belang zijn overzichtelijk in beeld.

Het ontwerpteam creëerde ook slimme bagagevakken in het interieur. Zo vindt men niet alleen voldoende plaatsen om de telefoon op te bergen of draadloos op te laden, maar is er ook een riant opbergvak in de middenconsole gecreлerd. Bovendien zijn de deurvakken zo ontworpen dat er meer spullen in passen, verbergt het brede dashboard een bovenste dashboardkastje en zijn er opbergvakken onder en achter de achterbank. Bovendien heeft het Ranger-team ervoor gezorgd dat de laadbak ruimte biedt aan een grotere verscheidenheid aan ladingen, met veiligere manieren van het vastzetten van ladingen.

Andere details zijn een nieuwe, stevige vloer van gegoten kunststof die zowel de laadvloer van de auto beschermt tegen krassen als de knieen van de eigenaars bij knielen op een stalen laadvloer. Extra bevestigingspunten op sterke stalen buisrails, handige punten om ladingen vast te zetten, terwijl duurzame, flexibele laadbakdoppen rond de zijkanten van de laadbak en over de achterklep structurele bevestigingspunten voor luifels en andere aftermarket-accessoires herbergen.

Daarnaast biedt de nieuwe Ford Ranger een nieuw cargosysteem, met verdeelschotten voor voorwerpen van verschillende afmetingen, zoals hout- of gereedschapskisten. Eigenaars kunnen ook kleinere compartimenten creëren voor het opbergen van voorwerpen die anders in de cabine zouden moeten worden opgeborgen. Dit kan met behulp van een systeem van sterke verende klemmen die in rails worden vastgezet die aan weerszijden van de laadbak zijn vastgeschroefd. Bovendien kan de achterklep ook dienstdoen als mobiele werkbank, die is voorzien van een geпntegreerde liniaal en klemmen om bouwmaterialen te meten, vast te pakken en te snijden.

Zoneverlichting voorziet de Ranger van 360-graden verlichting om beter zicht rondom het voertuig te bieden. Onder de linker- en rechterrails is speciale laadbakverlichting, die voor voldoende licht zorgt om klussen bij weinig licht af te werken of 's nachts spullen in de laadbak te vinden.

Vanaf de introductie kunnen klanten hun nieuwe Ranger personaliseren met een assortiment van meer dan 150 volledig fabrieksondersteunde werk-, stads- en adventure-accessoires. Deze accessoires zijn onder andere ontwikkeld in samenwerking met het wereldwijde offroad-icoon ARB 4x4 Accessories, een samenwerking die in eerste instantie in geselecteerde markten wordt uitgerold.

De nieuwe Ford Ranger wordt gebouwd in Ford-fabrieken in Thailand en Zuid-Afrika en kan eind 2022 worden besteld. De eerste afleveringen van nieuwe Rangers worden begin 2023 verwacht. Andere informatie, zoals prijzen, zal in een later stadium bekend worden gemaakt.

