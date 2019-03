Ford kondigt hybride Focus en Fiesta aan

26 maart 2019 | Ford zal op 2 april tijdens het Go Further evenement in Amsterdam nieuws onthullen over belangrijke elektrische ontwikkelingen, een nieuwe bedrijfswagen en een nieuwe SUV. Steven Armstrong, Group Vice President en President voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika, Ford Motor Company en aankomend voorzitter, Ford Europa, komt samen met het managementteam inclusief Stuart Rowley, aankomend President, Ford Europa, met nieuws en producten, waaronder een uitgebreide reeks elektrische aandrijvingsoplossingen voor Ford klanten.

Ford kondigt nu al aan dat er volgend jaar nieuwe Fiesta en Focus 48-volt, mild-hybrid modellen op de markt komen. "Onze nieuwe Fiesta en Focus EcoBoost Hybrid modellen zijn voorbeelden van Fords toewijding om klanten nieuwe, milieuvriendelijkere auto's, geavanceerde technologieën en waardevolle services te bieden. Veel voorbeelden daarvan kondigen we volgende week in Amsterdam aan", aldus Armstrong. "We hebben alles uit de kast gehaald om mild-hybrid aandrijvingen voor onze twee populairste auto's te ontwikkelen. Het worden auto's die betaalbaar zijn voor de consument en tegelijkertijd trouw blijven aan onze 'fun to drive'-filosofie."

De Fiesta EcoBoost Hybrid en Focus EcoBoost Hybrid zijn uitgerust met een mild-hybrid architectuur die gericht is op een lager brandstofverbruik. Een geïntegreerde startmotor/generator met riemaandrijving (BISG: Belt-Driven Integrated Starter/Generator) vervangt de standaard dynamo en maakt regeneratie en opslag van energie mogelijk die gewoonlijk verloren gaat bij het remmen en in vrijloop uitrollen. Die energie wordt gebruikt om een luchtgekoelde 48-volt lithium-ionaccu op te laden.

De BISG fungeert ook als motor, naadloos geïntegreerd in de wrijvingsarme 1.0-liter EcoBoost driecilinderverbrandingsmotor, die de opgeslagen energie gebruikt voor meer koppel tijdens normaal rijden en accelereren, en die de elektrische hulpapparatuur van de auto aandrijft. Het aanvullende elektrische belooft vlottere prestaties, vooral bij lage snelheden, resulterend in een flexibelere en meer betrokken rijervaring. De BISG heeft Ford-technici ook in staat gesteld om het vermogen van de 1.0-liter EcoBoost motor op te schroeven met een grotere turbocompressor door turbolag tot een minimum te beperken.

Ford introduceert ook mild-hybrid aandrijvingsopties om het brandstofverbruik van de Transit en Transit Custom te verlagen. Ook de Tourneo Custom, die later dit jaar op de markt komt, zal hierdoor zuiniger met brandstof omspringen. Ford kondigde eerder dit jaar aan dat alle modellen die na de nieuwe Focus worden gelanceerd, worden uitgerust met één of meer elektrische opties. Het gaat daarbij om nieuwe modellen en om nieuwe versies van bestaande modellen. Er wordt een mild-hybrid, volledig hybride, plug-in-hybrid of volledig door accu's aangedreven optie aangeboden, voor alle modellen, van Fiesta tot Transit.