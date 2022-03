Ford kondigt zeven elektrische auto's aan

14 maart 2022 | Ford kondigt belangrijke stappen aan op weg naar een volledig elektrische toekomst in Europa, waarbij het bedrijf een transformatie zal ondergaan en tegen 2024 zeven nieuwe, volledig elektrische en verbonden modellen wil aanbieden. Deze aankondiging volgt na de recente oprichting van de nieuwe, wereldwijde business unit ("Ford Model e") voor de ontwikkeling, productie en distributie van elektrische en verbonden voertuigen. Samen met Ford Pro, de business unit die gericht is op de bedrijfswagenactiviteiten van Ford, bepalen deze twee business units de toekomst van Ford in Europa.

In navolging van de succesvolle, Europese introductie van de volledig elektrische Ford Mustang Mach-E in 2021, de Mustang Mach-E GT dit jaar en de introductie van de E-Transit in het volgende kwartaal, lanceert Ford drie nieuwe, volledig elektrische personenauto's en vier elektrische bedrijfswagens die deel zullen uitmaken van de Europese Ford-familie.

In 2023 start de productie van een geheel nieuwe, elektrisch aangedreven, middelgrote crossover in de fabriek in Keulen, gevolgd door een tweede elektrische auto in 2024. In datzelfde jaar start ook de productie van de elektrisch aangedreven variant van de Ford Puma in de fabriek in het Roemeense Craiova.

Ford versterkt ook zijn positie a in het Europese bedrijfswagensegment met de lancering van nieuwe, elektrisch aangedreven versies van de Transit Custom en Tourneo Custom in 2023 en van de Transit Courier van Tourneo Courier in 2024.

Het eerste model dat gebouwd wordt in het Ford Cologne Electrification Center in het Duitse Keulen, is een volledig elektrische, middelgrote crossover met vijf zitplaatsen. Deze auto wordt later dit jaar onthuld en gaat in 2023 in productie.

De aankondiging van een tweede elektrische auto die in het Ford Cologne Electrification Center gebouwd zal worden, een sportieve crossover, betekent dat de productie van elektrische auto's in deze fabriek zal toenemen tot 1,2 miljoen voertuigen over een periode van zes jaar. De investeringen die hiermee gemoeid zijn, zullen naar verwachting twee miljard dollar bedragen en zijn ook bestemd voor een nieuwe batterijassemblagefaciliteit die in 2024 opent.

Ter ondersteuning van Fords ambitieuze plannen voor de elektrificatie van voertuigen hebben Ford, SK On Co., Ltd. en Koç Holding een niet-bindend memorandum van overeenstemming getekend voor een nieuwe, toonaangevende joint venture in Turkije. Onder voorbehoud van de uitvoering van de definitieve overeenkomst zijn de drie partners voornemens om een van de grootste EV-batterijfaciliteiten in Europa te creëren.

De joint venture moet in de buurt van Ankara worden gerealiseerd en zal NMC-cellen met een hoog nikkelgehalte produceren voor gebruik in de batterijmodules. Het is de bedoeling dat de productie halverwege het decennium van start gaat met een te verwachten, jaarlijkse capaciteit tussen de 30 en 45 GWh.

De geplande investering van de drie partners in de joint venture, inclusief steun van de Turkse regering, komt rechtstreeks ten goede aan grote en kleine bedrijfswagenparken in heel Europa dankzij de lagere energie- en bedrijfskosten en aanzienlijke bijdrage aan de CO2-reductie.

De fabriek in het Roemeense Craiova speelt een belangrijke rol in de groeiplannen van Ford op het gebied van elektrische en commerciële voertuigen in Europa.

Ford onthult 2e generatie Ranger Raptor

22 februari 2022

Ford verandert MACH-E in escaperoom

27 januari 2022

Ford Bronco gebruikt gerecycled plastic

22 december 2021

Ford prijst vernieuwde Focus 2022

17 december 2021