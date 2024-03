Ford is 100 jaar in Nederland

De droom van het assembleren van auto's in Nederland werd in 1932 gerealiseerd met de opening van de Ford Fabriek aan het Noordzeekanaal. Het terrein was door de gemeente Amsterdam aangeboden, nadat Henry Ford had besloten dat alle fabrieken van Ford direct aan het water moesten liggen in verband met efficiënt transport. Tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog rolden er elke dag vele auto's van de band, waaronder de Ford Model A, in de volksmond ook wel de A-Ford genoemd.

Na een uitdagende herstart na de oorlog, veroorzaakt door materiaaltekorten, beleefde Ford Nederland in de jaren vijftig een groei, waarbij modellen als de Anglia, Cortina, Corsair en Taunus in grote volumes werden gebouwd en verkocht. Eind jaren zestig werd zelfs de Ford Mustang in Amsterdam geassembleerd. Veel van deze modellen maakten in grote getalen deel uit van het Nederlandse straatbeeld; de autokoper kreeg destijds al aanzienlijke waarde voor zijn geld bij de aanschaf van een Ford.

Vanaf de vroege jaren zeventig verschoof de focus van de Ford-fabriek naar de assemblage van bestel- en vrachtwagens, zoals de Transit en de Transcontinental. Daarmee werd de fabriek ook bakermat van het succesverhaal dat nu Ford Pro heet, met een aanbod van bedrijfswagens en diensten waarmee ondernemend Nederland zich kan richten op bedrijfsvoering. In 1983 hield de Nederlandse productie op, maar Ford Nederland bleef actief als een 'National Sales Company' met een uitgebreid netwerk van dealers en servicepartners in het hele land.

Vandaag de dag is Ford in Nederland nog steeds een vaste waarde. Gedurende honderd jaar zijn er ongeveer 1,5 miljoen Fords verkocht, wat impliceert dat vrijwel in elke familie wel iemand een Ford bezit of er ooit een heeft gehad.