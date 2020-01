Ford investeert 42 miljoen euro in fabriek in Valencia

17 januari 2020 | De Ford fabriek in Valencia krijgt een extra kapitaalinjectie van 42 miljoen euro voor de productie van hybridemodellen en de realisatie van moderne assemblagelijnen voor batterijpakketten.

Op de assemblagelijnen zullen lithium-ion batterijen worden samengesteld voor de nieuwe Kuga Plug-In Hybrid, Kuga Hybrid en Mondeo Hybrid. Ook de productie van deze modellen gebeurt in Valencia. Het is efficiënt om hier ook de samenstelling van de batterijpakketten te concentreren. De assemblage van batterijen start komende september.

Ford heeft sinds 2011 al 3 miljard euro geïnvesteerd in de productiefaciliteit in Valencia, inclusief 750 miljoen voor de nieuwe Kuga die in Europa onder meer in drie hybrideversies op de markt komt: als Kuga Plug-In Hybrid, Kuga EcoBlue Hybrid (48 volt mild hybride diesel) en de Kuga Hybrid. Voor deze laatste variant wordt nog eens 10 miljoen euro extra geïnvesteerd. Ook de nieuwe hybride varianten van de S-MAX en Galaxy zullen in Valencia worden gebouwd. Er bestaan op dit moment overigens geen plannen om de S-MAX en Galaxy hernieuwd op te nemen in het Nederlandse productaanbod van Ford.

Ford introduceert nog voor het einde van 2020 maar liefst veertien geëlektrificeerde modellen in Europa. De aftrap van deze elektrificatiestrategie is al gedaan met de Ford Mondeo Hybrid die sinds kort ook als ST-Line in de showroom staat.

De Mondeo Hybrid heeft een relatief efficiënte aandrijflijn met een door een elektromotor ondersteunde 2.0-liter Atkinson-benzinemotor. De hybride aandrijflijn is goed voor een systeemvermogen van 140kW (187pk). Een generator zorgt voor het terugwinnen van remenergie om de batterij van 1,4 kWh bij te laden. Tot negentig procent van de remkracht is om te zetten in elektriciteit. De Mondeo Hybrid kan zeer korte afstanden volledig elektrisch rijden, bijvoorbeeld in de stad en in fileverkeer. Het draagt bij aan een zo laag mogelijk verbruik.