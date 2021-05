Ford introduceert F-150 Lightning

20 mei 2021 | Ford introduceert de F-150 Lightning pick-up. De F-150 Lightning rolt vanaf volgend jaar van de band in een nieuwe fabriek, waarin duurzame productiepraktijken worden toegepast. De fabriek is onderdeel van Fords River Rouge-complex in Dearborn, net buiten Detroit (VS).

De Ford F-150 Lightning is een pijler onder het wereldwijde investeringsplan van 22 miljard dollar van Ford. Het plan draait om de ontwikkeling van elektrische voertuigen in de segmenten waarin het merk actief is. Ford trapt af met emissievrije versies van zijn populairste en meest geliefde modellen in Amerika: de Mustang, de Transit en de F-150. De komende jaren volgen meer modellen.

De F-150 Lightning is snel, stil en soepel. Hij belooft pick-uprijders een nieuwe ervaring, in combinatie met een vanafprijs die in lijn is met die van de huidige F-150 modellen in een vergelijkbare uitvoering. Het elektrische platform biedt ook nieuwe mogelijkheden, zoals de levering van voldoende energie om een heel huis van stroom te voorzien en de enorme, afsluitbare frunk (bagageruimte aan de voorzijde) met volop energie- en laadmogelijkheden.

Ford stelt standaard over-the-air software-updates beschikbaar ("Ford Power-Ups") om voortdurend de technologie te verbeteren, nieuwe functies toe te voegen en problemen op te lossen zonder dat de auto naar de dealer hoeft. Deze zaken worden aangevuld door de duurzaamheid en de capaciteiten van de Built Ford Tough F-Serie en het grootste openbare laadnetwerk in Noord-Amerika.

"Voor zowel Ford als de Amerikaanse auto-industrie vertegenwoordigt de F-150 Lightning een mijlpaal op weg naar een emissievrije toekomst, met maximale digitale connectiviteit", aldus Bill Ford, executive chairman van Ford Motor Company. "De F-serie is al 44 jaar de bestverkochte pick-up van de VS, de ruggengraat van bedrijven en een vertrouwd icoon voor vele generaties klanten. Nu presenteren wij een revolutionair nieuw model voor een nieuwe generatie."

