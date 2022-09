Ford introduceert E-Transit Custom

Sinds de lancering van de volledig elektrische E-Transit heeft Ford Pro al ruim 8.300 exemplaren verkocht. De E-Transit Custom is een van de vier nieuwe elektrische bedrijfswagens die Ford Pro vanaf 2024 op de Europese markt brengt. Deze modellen zullen door Ford Otosan in het Turkse Kocaeli worden gebouwd. De productie gaat eind 2023 van start.

De E-Transit Custom maakt gebruik van een 400-volt batterijpakket met een bruikbare capaciteit van 74 kWh. Deze batterij bestaat uit geavanceerde 82 Ah pouch cellen die net als in de Ford F-150 Lightning 12% meer energiedichtheid bieden dan in de Ford E-Transit. De theoretische actieradius is vastgesteld op 380 kilometer, wat volgens de klantendata van Ford Pro ruim vier keer de afstand is die de bestuurder van een bedrijfswagen in deze klasse op een dag gemiddeld aflegt. Dat het batterijpakket rechtstreeks wordt gemonteerd tegen de carrosserie bevordert de duurzaamheid, bespaart gewicht en vergroot het rijbereik.

Klanten hebben keuze uit een 100 kW (136 pk) en 160 kW (217 pk) sterke elektromotor, beide met een koppel van 415 Nm. De motor is rechtstreeks gemonteerd aan de vloer achterin, wat een speciaal subframe overbodig maakt. Ook is de motor 90 graden gedraaid voor meer laadruimte en minder gewicht en complexiteit. Verder biedt de E-Transit Custom met zijn elektrische aandrijflijn een trekgewicht van 2.000 kg (verschilt op basis van vrachtlading, samenstelling van het voertuig, accessoires en aantal inzittenden). Wie meer gebruiksgemak wenst, kan kiezen voor een inklapbare trekhaak.

De Ford E-Transit Custom maakt gebruikt van warmtepomptechnologie met dampinjectie voor het opwarmen en koelen van de cabine. Dit systeem, standaard op alle uitvoeringen, helpt in het streven naar optimale efficiëntie en een aanzienlijke actieradius.

Ford rust de E-Transit Custom ook uit met een energie-efficiënt remsysteem, dat 'one pedal driving' mogelijk maakt. Het systeem is een combinatie van de remkracht van de mechanische remmen enerzijds en anderzijds regeneratief remmen op de elektromotor, waarbij energie wordt teruggewonnen tijdens het vertragen. In deze modus is het mogelijk om de elektrische bedrijfswagen volledig tot stilstand te brengen zonder het rempedaal te hoeven gebruiken. Bestuurders van de volledig elektrische Ford Mustang Mach-E zijn al erg te spreken over het ontspannen en comfortabel rijden in 'one pedal driving'-modus. Andere rijmodi zijn beschikbaar als de omstandigheden daarom vragen. Het systeem is zodanig uitgevoerd dat ook de mechanische remmen regelmatig worden gebruikt, om vroegtijdige roest of veroudering te voorkomen.

Ford Pro Charging

Energiebeheer is van groot belang voor ondernemers, vooral bij kleinere bedrijven die niet over een wagenparkbeheerder of depot met laadpunten beschikken. Voor wie weinig tijd heeft en graag de bedrijfswagen thuis voor de deur parkeert, kan het voordelig zijn om een specialist van Ford Pro te raadplegen voor advies. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de installatie van een wallbox met laadkabel, periodiek onderhoud en intuïtieve software die het plannen van en betalen voor het opladen vergemakkelijkt.

De meeste klanten kiezen voor hun auto met een verbrandingsmotor vaak een tankstation met de laagste prijs. De prijzen van elektriciteit variëren minstens evenveel. Dankzij Ford Pro Charging software verzekeren bestuurders van elektrische voertuigen zichzelf van de gunstigste stroomtarieven en oplaadmomenten. Zo kunnen de totale gebruikskosten (TCO) en stress bij de gebruiker worden beperkt.

Elke Ford E-Transit Custom is uitgerust met een 11 kW AC 3-fasenlader waarmee de batterij in 7,8 uur volledig is op te laden. Daarmee is de batterij 's nachts volledig op te laden. Overdag tijdens drukke werkdagen is de actuele batterijstatus te controleren checken via de FordPass Pro smartphone-app.

De Ford E-Transit Custom is ook geschikt voor DC-snelladen met een vermogen tot 125 kW. Daarmee is de batterij onder ideale omstandigheden in 41 minuten van 15 tot 80% op te laden. Tijdens laboratoriumtests kon het systeem via een 125 kW-lader zelfs 38 kilometer aan actieradius bijladen in slechts 5 minuten. Klanten van Ford Pro kunnen gebruikmaken van het Blue Oval Charge Network en elke E-Transit Custom wordt standaard afgeleverd met een twaalf maanden kosteloos abonnement voor publiek laden.

De E-Transit Custom is uitgerust met dertig aparte modules die op afstand Ford Power-Up updates kunnen ontvangen. Bij deze updates verbeteren de voertuigprestaties, kwaliteitsbeleving en kunnen nieuwe of bestaande opties en functies installeren of verbeteren. Deze updates, die meestal slechts twee minuten in beslag nemen, kunnen ingepland worden op een voor de gebruiker geschikt moment. Om het vertrouwen van klanten en de inruilwaarde van voertuigen te verhogen, geeft Ford op alle hoogspanningscomponenten 8 jaar/160.000 kilometer fabrieksgarantie.

Voor kleine bedrijven dient de cabine van de bedrijfswagen ook als dagelijks kantoor en kantine. Dankzij het D-Ford laboratorium, dat uitvoerig onderzoek doet naar de betrokkenheid en het gedrag van klanten en gebruikers, is de nieuwe E-Transit Custom in alle aspecten een betere bedrijfswagen geworden. Het opklapbare stuurwiel is een van de opvallende innovaties van het Mobile Office optiepakket. Door dit stuurwiel op te klappen, ontstaat een plateau voor een laptop of tablet. Het pakket bevat ook dimbare LED-verlichting rondom het opklapbare stuurwiel, een plafondlamp en handige opbergruimte tussen de voorstoelen voor documenten en apparaten.

Bezorgers doen dagelijks zo'n 200 adressen aan en bezorgen daar tot wel 500 pakketten onder tijdsdruk. Om het leven van de bezorger eenvoudiger en veiliger te maken, introduceert Ford Delivery Assist. Zodra dit systeem is ingeschakeld, begeleidt de bedrijfswagen allerlei korte en veelvoorkomende handelingen van de bestuurder als de parkeerstand wordt ingeschakeld. Zo gaan automatisch de alarmlichten knipperen, sluit de auto eventueel geopende ramen en gaan de portieren op slot als de bestuurder het voertuig verlaat. De schuifdeur opent zodra de bestuurder zijn voet onder de auto beweegt en gaat vervolgens automatisch op slot als de bezorger het pakketje gaat afleveren. Bij terugkomst kan de bestuurder zonder sleutel het voertuig ontgrendelen, starten en verder rijden. Daarbij gaan de alarmlichten automatisch uit en zakken de gesloten ramen terug naar hun eerder gekozen stand.

De Digital Key is een oplossing voor ingewikkeld sleutelbeheer. Dit werkt net als een keycard in een hotel, waarbij op afstand de juiste sleutels, personen en voertuigen gelokaliseerd en aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dat kan ondernemers een hoop tijd en geld besparen.

Net als op de Ford E-Transit is ProPower Onboard beschikbaar op de nieuwe E-Transit Custom, waarmee tot 2,3 kW aan elektriciteit beschikbaar is via stroompunten. Deze handigheid maakt het makkelijk voor ondernemers in de bouw om krachtige apparatuur, lampen en ander gereedschap aan te sluiten op het batterijpakket.

Alle veiligheidssystemen van de E-Transit Custom kunnen worden gekoppeld via SecuriAlert van FordPass Pro. Zodra het voertuig registreert dat iemand probeert binnen te komen, krijgt de gebruiker een notificatie. Indien de situatie veilig en vertrouwd is, kan de gebruiker op afstand de auto ontgrendelen en vergrendelen. Op deze manier geeft Ford klanten een extra veilig gevoel over zowel hun bedrijfswagen als de waardevolle spullen in het voertuig.

De vloer van de nieuwe Ford E-Transit Custom is lager dan het uitgaande model. Dit maakt toegang tot de laadruimte en cabine eenvoudiger. De designers van Ford deden grondig onderzoek naar de ultieme architectuur, materialen, veiligheid en gewicht van de nieuwe bedrijfswagen. Het resultaat is een intelligent en slank ontwerp waarbij de batterij, die in de laadvloer is verzonken, geen aanvullende veiligheidsconstructie nodig heeft. Componenten zijn zoveel mogelijk om het batterijpakket 'gevouwen' voor optimaal ruimtegebruik en gewichtsbesparing.

Dankzij de totale hoogte van net geen 2,0 meter is de nieuwe Ford E-Transit Custom nog beter geschikt voor drukke binnensteden, inclusief parkeergarages en krappe plekken voor laden en lossen. Dankzij de extra brede schuifdeuropening aan de zijkant en een nieuwe, handige treeplank is efficiënt in- en uitladen eenvoudiger.

Als gesloten bestelbus heeft de nieuwe E-Transit Custom een laadvolume van 5,8 tot 9,0 m3. Het laadvermogen bedraagt maximaal 1.100 kg en de maximale laadlengte is 3,450 mm. Versies met dubbele cabine en een personenbus zijn ook beschikbaar. Klanten kunnen kiezen uit een korte of lange wielbasis, met een laag of verhoogd dak.

Net als op de eerder geïntroduceerde Ford E-Transit zijn alle versies van de E-Transit Custom voorzien van onafhankelijke achterwielophanging met meerdere draagarmen. Deze opzet maakt ruimte voor een lage laadvloer en draagt bij aan een beter stuurgevoel, goede wegligging en meer tractie. Door de voorwielen en veerpoten verder naar voren te plaatsen, ontstaat meer instapruimte in de cabine, meer voetenruimte en zijn er handige voetensteunen voor de inzittenden. De kortere overhang die hiermee is ontstaan, zorgt voor makkelijker manoeuvreren en beter overzicht tijdens het parkeren.

Het verbeterde overzicht in de Ford E-Transit Custom, aangevuld met het brede aanbod aan rijhulpsystemen, helpt klanten om onbetaalde werkuren, reparatiekosten en verzekeringspremies zoveel mogelijk te beperken. Tot deze rijhulpsystemen behoren een Pre-Collision Assist6, Lane-Keeping System6, Driver Alert6, cruise control met instelbare snelheidsbegrenzer6, verkeersbordherkenning6, Intelligent Speed Assist6, Wrong Way Alert6, parkeersensoren voor en achter6 en een 360-graden camera.

De nieuwe Ford E-Transit Custom biedt een ruimere cabine en een beter beveiligde bergruimte dan de uitgaande modelgeneratie. Andere opvallende kenmerken aan boord zijn de aan de stuurkolom bevestigde schakelhendel, de elektronische handrem en het nieuwe stuurwiel; met een 'squircle' design, ofwel een samenvoeging van een vierkant en een cirkel. Deze verbeteringen maken het eenvoudig om in de cabine te bewegen, zijn handig bij krappe parkeerplaatsen en voorkomen dat de berijder aan de straatkant moet uitstappen bij onveilige verkeerssituaties.

Voor het eerst in dit segment biedt Ford airbags in het dak, waardoor het dashboard voortaan zoveel opbergruimte biedt dat er een laptop of A4-formaat documenten in passen. Ook ontstaat hierdoor flexibele ruimte voor extra accessoires of apparaten, die met behulp van veelgebruikte AMPS-bevestiging eenvoudig en op handige afstand van de inzittenden gemonteerd kunnen worden.

Elke Ford E-Transit Custom is uitgerust met een 13 inch in de breedte geplaatste touchscreen die tevens gekanteld is richting de bestuurder voor extra bedieningsgemak. Fords heeft ook het geavanceerde SYNC 4 communicatie- en infotainmentsysteem verder verbeterd met een nieuw 5G-modem voor supersnelle verbinding met alle Ford Pro-technologie.

Bij het ontwikkelen van het interieur hebben de ontwerpers van Ford zelfs aandacht besteed aan de structuur van de materialen, die zodanig zijn bedacht dat ze zo min mogelijk vuil en vocht vasthouden. Tegelijk is de bedrijfswagen robuust gebouwd, niet bang voor natte voeten en modderige schoenen en geschikt voor het snel in- en uitladen van zware items.

Aangezien de meeste bestuurders in hun eentje werken, zijn het verwarmings- en ventilatiesysteem dankzij de nieuwe Driver Focus Mode erop gericht om vooral de voorste inzittenden optimaal te bedienen. Een intelligente voorruit, die we voor het eerst hebben gezien op de Ford Kuga SUV, registreert de temperatuur en vochtigheidsgraad. Met kleine automatische aanpassingen zorgt hij op een efficiënte manier dat de voorruit helder blijft.

Inzetbaarheid en servicekosten

Ford Pro verwacht dat de nieuwe E-Transit Custom lagere gebruikskosten met zich meebrengt dan een vergelijkbaar model met een dieselmotor. Voor de Ford E-Transit betekent een vermindering van de servicekosten al een besparing tot wel 40% (basis van 3 jaar of 180.000 km. Gepland en niet-gepland onderhoudspunten worden vergeleken tussen een elektrisch aangedreven bedrijfsauto met accupakket en een gelijkwaardige bedrijfsauto met dieselmotor). Behalve lagere kosten profiteren klanten ook van optimaal beschikbare werktijd via het FORDLiive connected uptime system van Ford Pro Service. Eigenaren van de Ford E-Transit Custom kunnen via het ingebouwde modem toegang krijgen tot deze handige diensten en kiezen voor een Ford Pro Software pakket.

Alle varianten van de Ford Transit Custom worden gebouwd door Ford Otosan, de joint venture van Ford in Turkije. Dat gebeurt in een volledig nieuwe fabriek op het Yeniköy-terrein, dat deel uitmaakt van een eerder aangekondigde investering van 2 miljard euro in productiecapaciteit. Deze ultramoderne fabriek, waar de auto- en batterijproductie zal plaatsvinden, versterkt de positie van Ford Otosan als het centrum voor hoogwaardige productie van bedrijfswagens en nieuwe thuisbasis voor de fabricage van Europese Ford Transit-modellen. Behalve investeringen in zonne-energie en efficiënt energiegebruik is de productiefaciliteit onderdeel van Ford Otosans streven naar CO2-neutraliteit in alle Turkse fabrieken in 2030.