Ford introduceert benches voor honden

20 september 2019 | Een kort tripje naar het strand om daar lekker uit te waaien of een lange rit naar een verre vakantiebestemming? Dagelijks rijden duizenden honden mee in de auto, maar waar de passagiers veilig in de gordels zitten en beschermd zijn door airbags, komt de hond er vaak bekaaid vanaf. Ford stelt te weten wat hondenbezitters en hun viervoeters willen en komt daarom met een collectie benches.

Ford deed onlangs onderzoek naar het vervoer van honden in auto's. Bijna een derde van de bestuurders gaf aan hun huisdier niet vast te zetten in de auto. Dit is niet alleen onveilig voor de hond, maar ook voor de overige passagiers. De belangrijkste redenen om honden niet vast te zetten zijn de aanname dat de dieren het niet prettig zouden vinden (32 procent) en het gebrek aan ruimte voor een bench (14 procent).

FVoor Ford was dit reden genoeg om een oplossing te zoeken. En die is nu gevonden. Na het concept voor een geluidsonderdrukkend hondenhok en de showcase van een hondenwelness vanuit de kofferbak, neemt Ford nu hondenbenches voor in de auto op in het leveringsprogramma.

Het Zwitserse 4pets is dé hondenbench specialist en heeft goed gekeken naar de slimste manier om het vervoeren van honden zo veilig mogelijk te maken. De nieuwe benches zijn dusdanig ontworpen dat de bestuurder altijd vrij zicht houdt in de achteruitkijkspiegel. Verder zijn de robuuste en lichte aluminium benches voorzien van een Impact Protection System. Dit systeem omvat een 'crashbag' welke tegen de achterzijde van de bench bevestigd kan worden en biedt bescherming bij een ongeval. Dankzij het 'Safelock' systeem is het onbedoeld openen van het deurtje, met alle gevolgen van dien, verleden tijd. De 4pets benches zijn getest door de TüV tijdens rij- en crashtesten.

Een belangrijke reden waarom baasjes het volgens het onderzoek minder nauw nemen met de veiligheid van hun huisdier, is het comfort. Met de nieuwe benches is dit argument verleden tijd. Zo is er speciaal nagedacht over de luchtcirculatie voor het welzijn van het dier. Ook zijn ze voorzien van een robuuste vloer die niet alleen vuil opvangt, maar ook eenvoudig is schoon te maken.

Voor de echte VIP-ervaring is de 4Pets bench uit te rusten met een telescopische loopbrug die het extra makkelijk maakt om in- en uit de kofferbak te stappen. Daarbij is er een speciale bumperbeschermer verkrijgbaar om krassen op de achterbumper te voorkomen.

De 'small' is gemaakt voor kleinere hondenrassen, zoals een cockerspaniël of teckel met een maximaal gewicht van 17 kg. De 'medium' is er voor middelgrote tot grote hondenrassen. Denk daarbij aan een labrador of Duitse herder met een gewicht tot 40 kg. Het large-model is er voor de grootste hondenrassen, zoals een Berner sennen of Ierse setter van maximaal 50 kg.

De benches zijn beschikbaar voor vrijwel iedere Ford en zijn snel te monteren op de in de kofferruimte aanwezige bevestigingspunten. De nieuwe Focus Wagon is daarbij de uitgelezen Ford voor honden. Zo is bij de ontwikkeling van deze gezinsauto speciaal rekening gehouden met de viervoeter. De bagageruimte is specifiek ontworpen om kleine tot zeer grote benches in te vervoeren en de speciale scharnieren maken een hogere opening van de laadklep mogelijk voor het extra makkelijk plaatsen van de bench. De nieuwe benches zijn nu te bestellen bij de Nederlandse Ford-dealers, vanaf € 375.