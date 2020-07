Ford en Mobileye breiden relatie uit

24 juli 2020 | Ford Motor Company en Mobileye, een dochteronderneming van Intel, werken samen aan geavanceerde systemen voor bestuurdersassistentie in de wereldwijde modellenreeks van Ford. De door Ford gekozen leverancier van beeldsensortechnologie Mobileye biedt met zijn EyeQ-apparaten en zijn beeldverwerkingssoftware ondersteuning aan de Level 1- en Level 2-bestuurdersassistentiesystemen in Fords wereldwijd.

Level 1-systemen worden door de Society of Automotive Engineers omschreven als systemen die één element van het rijden automatiseren, bijvoorbeeld sturen of accelereren/afremmen. Terwijl Level 2-systemen zowel ondersteuning bieden voor sturen als voor accelereren/remmen. Voor beide systemen geldt dat bestuurders de controle over het voertuig behouden. Ford maakt de naam van Mobileye duidelijk zichtbaar in het logo van de SYNC displays. Voor het eerst laat Ford zijn klanten zien dat de kracht van sommige Ford Co-Pilot360-functies op de sensortechnologie van Mobileye bouwt.

Als onderdeel van de grootschalige samenwerking worden nieuwe modellen voorzien van de EyeQ-computerchips en -software van Mobileye, ter ondersteuning van functies onder de Ford Co-Pilot360. De technologie van Mobileye wordt gebruikt om precies te helpen vaststellen wat de voorruitcamera ziet, zoals wegmarkeringen, verkeersborden, voetgangers en voertuigen. De technologie ondersteunt functies zoals Lane-Keeping Aid, Auto High-Beam-koplampen, Pre-Collision Assist met Automatic Emergency Braking en Intelligent Adaptive Cruise Control, naast Active Drive Assist: het intelligente systeem voor handsfree rijden waarmee de nieuwe Mustang Mach-E zal worden uitgerust.

Ford maakt gebruik van de technologie van Mobileye gedurende de levensduur van de nieuwe generatie productievoertuigen, waaronder de volledig elektrische Mustang Mach-E, en voor toekomstige producten met geavanceerde bestuurdersassistentiesystemen.

Ford en Mobileye werken al jaren samen, maar dit is de eerste keer dat Ford kiest voor de technologie van Mobileye voor de gehele levensduur van zijn nieuwe generatie voertuigen. Beide partijen gaan met geselecteerde vooraanstaande leveranciers werken aan de technologie voor integratie in voertuigen.

Ford is ook bezig met het evalueren van het gebruik van Roadbook in zijn voertuigen. Roadbook maakt gebruik van geanonimiseerde, gecrowdsourcete gegevens van voertuigcamera's om een gedetailleerde kaart te maken waar voertuigen gegevens uit kunnen lezen en die kan worden gebruikt door bestuurdersassistentiesystemen, waaronder handsfree rijfuncties zoals Active Drive Assist.

In nieuw geproduceerde Fords worden EyeQ3 en EyeQ4 van Mobileye toegepast voor geavanceerde platforms voor Level 1- en Level 2-bestuurdersassistentiesystemen. De EyeQ-familie onderscheidt zich van de concurrentie door de mogelijkheden om complexe en intensieve beeldverwerking die veel computerrekenkracht vergt, te ondersteunen bij een laag stroomverbruik, zelfs wanneer het is geplaatst op de voorruit van een voertuig. EyeQ4 bouwt voort op de mogelijkheden van zijn voorgangers en kan verschillende sensors en andere input verwerken die zijn vereist voor bestuurdersassistentiefuncties.

