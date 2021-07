Ford en Argo Al starten test met zelfrijdende auto's

27 juli 2021 | In een samenwerking die uniek is in de autowereld werkt Ford Motor Company samen met Argo AI en Lyft aan de introductie op grote schaal van autonoom rijdend personenvervoer op afroep. De samenwerking verenigt alle aspecten die nodig zijn voor een economisch verantwoorde vervoersdienst op afroep: de technologie voor autonoom rijden, de vervoermiddelen en het vervoersnetwerk. Die ondersteunen een schaalbaar bedrijfsmodelen maken het mogelijk om passagiers uitzonderlijke service te bieden.

"Deze samenwerking is mogelijk doordat alle stukjes van de puzzel van autonoom rijden op hun plaats vallen", aldus Logan Green, de medeoprichter van Lyft, het grootste personenvervoersnetwerk van de Verenigde Staten en Canada. "Elk bedrijf neemt de schaalgrootte, kennis en deskundigheid van zijn eigen bedrijfstak mee en samen maken die aspecten autonoom rijdend personenvervoer als businessmodel realiteit."

Argo AI, een wereldwijd platform voor technologie voor autonoom rijden, en Ford maken gebruik van autonoom rijdende Fords, waarin voor de verkeersveiligheid ook een bestuurder aanwezig is. De auto's worden ingezet in het netwerk van Lyft. Later dit jaar kunnen reizigers in Miami (Florida) gebruikmaken van de vervoersdienst en vanaf 2022 kunnen ook Lyft-klanten in Austin (Texas) dat doen. Lyft-klanten in die steden kunnen dan een autonoom rijdende Ford selecteren voor hun trip.

Deze beginfase van de dienst legt de basis voor schaalvergroting. Argo AI, Ford en Lyft werken nu aan de afronding van een overeenkomst op basis waarvan de komende vijf jaar ten minste duizend autonome voertuigen worden ingezet op het netwerk van Lyft in diverse landen.

"Onze samenwerking is bijzonder omdat we de visie op het verbeteren van de veiligheid, de toegankelijkheid en betaalbaarheid van vervoer in onze steden met elkaar delen", zegt Bryan Salesky, de oprichter en CEO van Argo AI. "In het verlengde van de toegang tot het netwerk van Lyft bepalen we met elkaar welke gebieden het meest kunnen profiteren van onze autonome vervoersdienst en hoe we de technologie op een veilige manier kunnen toepassen."

De samenwerking is erop gericht om het aanbod van autonome vervoersdiensten aan te passen aan de vraag, op basis van gegevens over de markt en de verkeersveiligheid. Daarop wordt bepaald waar de autonome vervoersdienst economisch verantwoord en veilig kan worden aangeboden. Argo AI kan geanonimiseerde gegevens over de diensten en het wagenpark van Lyft gebruiken om het hoofd te bieden aan de problemen die andere autonome vervoersdiensten ondervinden.

"Argo AI en Ford doen nu meer proeven, brengen meer steden in kaart en bereiden zich uitgebreider voor op de commerciële toepassing van autonome voertuigen in steden dan welke andere soortgelijke samenwerking ooit. Deze nieuwe overeenkomst is een essentiлle stap naar de volledig commerciлle autonome vervoersdienst, en de toevoeging van het vervoersnetwerk van wereldklasse van Lyft", zegt Scott Griffith, CEO van Ford Autonomous Vehicles & Mobility Businesses. "Onze drie bedrijven zien de autonoom rijdende auto als essentieel middel om het stedelijke mobiliteitslandschap schoner, veiliger en efficiлnter te maken. Dit is het begin van een belangrijke relatie tussen drie dynamische bedrijven die uiteindelijk op grote schaal en in veel steden reizigers een betrouwbare, hoogwaardige vervoersdienst willen bieden."

Om het gebruik van autonoom rijdende auto's op grote schaal te ondersteunen heeft Ford zijn aanwezigheid in Miami (Florida), Austin (Texas) en Washington, D.C. sterk uitgebreid. Daardoor kan Ford grote wagenparken van bedrijven ondersteunen met een aanbod van onderhoud en reiniging. Het wil de klant een positieve ervaring bieden. Daarvoor heeft het ook sterke relaties met de lokale gemeenschap opgebouwd en werkt het nauw samen met lokale bestuurders omspecifieke, waardevolle mobiliteitsoplossingen te bieden die voldoen aan hun specifieke wensen en behoeften.

Ford Mustang Mach-E GT nu te bestellen

9 juli 2021

Ford onthult Puma ST Gold Edition

18 juni 2021

Ford stuurt bericht bij inbraakpoging

10 juni 2021

Ford introduceert Ranger Raptor Special

25 mei 2021