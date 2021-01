Ford doet mee aan Car2X

21 januari 2021 | Ford levert bestuurders van voertuigen met data-verbinding waarschuwingen voor potentieel gevaarlijke verkeersomstandigheden onderweg. Dit is onderdeel van een overeenkomst tussen verschillende merken en fabrikanten waarbij gegevens worden gedeeld om de verkeersveiligheid verder te verhogen.

Local Hazard Information kan bestuurders waarschuwen voor mogelijke gevaren op de weg terwijl zij onderweg zijn. Deze technologie (car2x) is begin 2020 voor het eerst gebruikt in de nieuwe Ford Puma en wordt ook toegepast in de nieuwste Fords, zoals de nieuwe Ford Kuga. Door de overeenkomst tussen verschillende merken, kunnen auto's van andere fabrikanten ook gevaren onderweg identificeren en delen. Op deze manier kunnen bestuurders zich voorbereiden op eventuele gevaarlijke situaties die ze op hun route kunnen tegenkomen.

Peter Geffers, manager Connected Vehicles bij Ford Europa: "Ecosystemen voor het delen van verkeersveiligheidsinformatie zijn effectiever naar mate meer auto's en telematicabronnen meedoen. Verkeersinformatie beschikbaar stellen aan bestuurders die in een ander automerk rijden dan Ford, is een belangrijke stap vooruit."

Na een proefperiode van zestien maanden waarbij tientallen miljoenen Safety Related Traffic Information (SRTI) berichten, bijvoorbeeld over gestrande voertuigen, gladde wegen of slecht zicht, tussen auto's werden uitgewisseld, is de overeenkomst vastgelegd. De overeenkomst is een initiatief van het Data for Road Safety-partnerschap dat wordt ondersteund door de Europese Commissie. Deelnemende partners naast Ford zijn BMW, Mercedes-Benz en Volvo, en het ecosysteem voor het delen van gegevens is nu ook beschikbaar voor nieuwe deelnemers.

Geanonimiseerde gegevens van de auto, zoals gebruik van mistlampen, plotseling afremmen of activering van de airbags, worden aan boord berekend om de aanwezigheid en de locatie van potentieel gevaar te bepalen. Deze waarschuwingen worden via het FordPass Connect-modem verzonden naar een beveiligde server bij Ford, en van daaruit worden de gegevens gedistribueerd naar SRTI-partners, die waarschuwingen afkomstig uit verschillende bronnen verzamelen en ze vervolgens delen met meerdere automerken.

Alle relevante SRTI-berichten worden met behulp van mobiele communicatie onmiddellijk verzonden naar auto's in de buurt van het mogelijke gevaar en worden op het dashboardpaneel van de bestuurder weergegeven. De informatie wordt gebruikt als waarschuwing voor andere bestuurders, maar ook om de hulpdiensten op te roepen. Locatie-informatie is binnen enkele seconden beschikbaar, zodat de hulpdiensten snel ter plaatse kunnen zijn.

"Data for Road Safety is een publiek-private samenwerking die de verkeersveiligheid kan verbeteren, zodat ook de samenleving er voordeel van heeft", zegt Joost Vantomme, president van het nieuwe SRTI-ecosysteem. "Deelnemende autofabrikanten zijn bereid real-time gegevens te delen en dragen samen met alle andere partners bij aan het SRTI-ecosysteem ."

