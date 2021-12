Ford gebruikt gerecycled plastic voor onderdelen

22 december 2021 | Consumentenproducten gemaakt van gerecycled kunststof uit de oceaan lopen uiteen van zonnebrillen en T-shirts tot schoenen en garens. Ford is de eerste autofabrikant die 100% gerecycled plastic uit de oceaan gebruikt voor het produceren van auto-onderdelen.De bedradingsclips in Ford Bronco Sport-modellen worden gemaakt van uit de zee geviste kunststof, ook wel "spookvistuig" genoemd. De kracht en duurzaamheid van het nylon zijn vergelijkbaar met het materiaal op basis van aardolie dat voorheen werd gebruikt voor de onderdelen, maar het is 10% goedkoper en vergt minder energie bij de productie. De kleine onderdelen betekenen een grote eerste stap in de plannen van Ford om onderdelen voor andere modellen te maken van plastic uit de oceaan.

Elk jaar komt meer dan 13 miljoen ton plastic afval terecht in zee. Het vormt een bedreiging voor het leven onder water en zorgt voor de vervuiling van kustlijnen, volgens de internationale ngo Pew Charitable Trusts. Een groot deel van het afval is afkomstig uit de visserij, die afhankelijk is geworden van kunststof netten en ander visgerei vanwege de levensduur, het beperkte gewicht, het drijfvermogen en de lage kosten van het materiaal. Diezelfde eigenschappen dragen bij aan het ontstaan van spookvistuig, een noodlottige en steeds groter wordende bedreiging voor het leven onderwater. Spookvistuig beslaat bijna 10% van alle plastic afval in zee. Vissen, haaien, dolfijnen, zeehonden, zeeschildpadden en vogels kunnen erin verstrikt raken.

De bedradingsclips in de Bronco Sport, die ongeveer vijf gram wegen, zijn niet zichtbaar voor de inzittenden. Ze geleiden onder andere de kabels die stroom geven aan de gordijnairbags aan de zijkanten van het voertuig. Ondanks alle tijd die het materiaal heeft doorgebracht in zout water en onder de zon, is het net zo sterk en duurzaam als clips op basis van aardolie, blijkt uit tests van Ford.

Het kunststof materiaal, dat tijdens het hele ontwikkelproces voor banen heeft gezorgd, wordt door de Nederlandse multinational DSM Engineering Materials verzameld in de Indische Oceaan en de Arabische zee. Er werden al allerlei consumentenartikelen geproduceerd van de kunststoffen afkomstig uit zee, maar pas nu kunnen we ook auto-onderdelen toevoegen aan die lijst.

Het proces begint bij DSM dat weggegooide nylon visnetten ophaalt uit zee. Eerst wordt het zoutwater van het plastic gespoeld. Daarna wordt het gedroogd en geëxtrudeerd tot bolletjes. Die worden vervolgens door leverancier HellermannTyton in de gewenste clipvorm spuitgegoten. Ford is al bezig met andere onderdelen van kunststof uit de oceaan. Waaronder versnellingsbakbeugels, kabelhoezen en vloerdwarsbalken - alle stilstaande onderdelen met eisen op het gebied van sterkte en duurzaamheid, waaraan het materiaal kan voldoen of die het kan overtreffen.

Ford gebruikt al ruim twintig jaar gerecycled kunststof voor het produceren van verschillende auto-onderdelen. Onlangs heeft de autofabrikant bijvoorbeeld gebruikgemaakt van gerecyclede waterflessen voor het maken van lichtgewicht, aerodynamisch, geluiddempend materiaal voor de voertuigbodem van de Ford Escape uit 2020.

De introductie van onderdelen gemaakt van gerecycled oceaanplastic biedt nieuwe mogelijkheden en bouwt voort op de wereldwijde inspanning om kunststof afval te reduceren. Dit vormt namelijk een bedreiging voor het zeeleven.

