Ford

Ford breidt klimaatdoelen uit

26 juni 2020 | Ford wil in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. Tussentijds worden CO2-doelen gesteld voor nog urgentere uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, bijvoorbeeld in Europa. Ford heeft die ambitie aangekondigd bij het uitbrengen van het 21e jaarlijkse duurzaamheidsrapport. Ford is de enige autofabrikant in de VS die zich toelegt op het leveren van een aandeel in het terugdringen van CO2-uitstoot volgens het Parijse klimaatakkoord. Ook zet het bedrijf zich samen met Californië in voor strengere richtlijnen voor broeikasgassen. In Europa gebruikt Ford al honderd procent groene stroom in alle Ford-fabrieken in het VK, de fabriek in Craiova en alle fabrieken in Keulen. Ford verwacht dat Ford Europa een van de eerste CO2-neutrale regio's in de wereld wordt.

Auto Zine nieuwsbrief De nieuwste tests en het laatste nieuws iedere week in de mailbox

Info Deel