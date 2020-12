Ford

Ford bouwt accu's in Turkije

8 december 2020 | Ford Otosan, de Ford joint venture in Turkije, is gestart met de bouw van een nieuwe accu-assemblagefabriek bij de vestiging in Kocaeli. Het bedrijf, dat de geheel nieuwe E-Transit gaat produceren, heeft aangekondigd dat de nieuwe accu-assemblagefabriek bij de ingebruikname in 2022 de eerste in zijn soort in Turkije zal zijn.

