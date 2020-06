Ford biedt nieuwe diensten voor connected voertuigen

23 juni 2020 | Ford heeft een aantal diensten voertuigen met internet-verbinding gratis beschikbaar gesteld aan Europese klanten; hiermee kunnen bestuurders belangrijke functies in hun auto bedienen en controleren via hun smartphone. Het FordPass Connect-modemabonnement is beschikbaar voor nieuwe en bestaande Fords die zijn uitgerust met een FordPass Connect-modem

Bestuurders van connected voertuigen kunnen via de FordPass-app toegang krijgen tot functies waarmee verschillende diensten op afstand mogelijk zijn. Hiertoe behoren het controleren van het brandstofpeil, het oliepeil en de levensduur van de olie, de bandenspanning en ook kunnen de portieren op afstand vergrendeld of ontgrendeld worden. Voor de verbinding tussen auto en app is mobiele dekking vereist. De FordPass-app is compatibel met Apple- en Android-smartphones, en is beschikbaar in de Apple App Store en Google Play op 40 markten in Europa.

Voorheen waren services voor connected voertuigen alleen als tweejarig abonnement beschikbaar voor eigenaars van nieuwe auto's. Ford heeft de abonnementskosten voor de meeste connected services nu afgeschaft, waardoor bestuurders tot wel € 600 kunnen besparen tijdens de levensduur van een auto. Vóór april 2020 kostten FordPass Connect-modemabonnementen voor bestuurders in Nederland € 99 (inclusief btw) voor twee jaar. De abonnementservices Local Hazard Information en Live Traffic behoeven een apart betaald abonnement na een gratis proefperiode. Wi-Fi Hotspot wordt geleverd met 3 maanden of 3 GB gratis data; daarna is een los abonnement vereist bij een lokale netwerkprovider. Toekomstige diensten vereisen mogelijk een extra abonnement.

Bestuurders kunnen met de FordPass-app de motor van hun auto op afstand starten. Daardoor kan de auto op koude dagen alvast opwarmen, zodat krabben tot het verleden behoort. De functie Remote Start is alleen beschikbaar voor auto's met een automatische transmissie (m.u.v. de Ford Ranger); om te kunnen rijden moet de sleutel aanwezig zijn in de auto.

Pushmeldingen en waarschuwingen in de app tonen onderdelen die mogelijk aandacht nodig hebben, zoals bij een lage bandenspanning of een defecte lamp. De FordPass-app kan ook de locatie van de auto laten zien, zodat bestuurders niet bang hoeven te zijn dat ze hun auto kwijtraken op een drukke parkeerplaats.

Het op afstand vergrendelen en ontgrendelen van de auto is handig als bestuurders zijn vergeten of ze hun auto hebben afgesloten of als ze een vriend of familielid tijdelijk toegang willen geven zonder sleutel.

Eigenaars kunnen overzichten van recente ritjes bekijken en downloaden om het brandstofgebruik en de -kosten beter te kunnen analyseren en om makkelijker zakelijke kilometers te kunnen declareren. Ritten kunnen ook over een kaart heen worden weergegeven om plekken waar hard remmen of optrekken is gedetecteerd te vermijden zodat efficiënter rijden wordt gestimuleerd.

FordPass biedt ook hulp bij pech: er wordt automatisch samengewerkt met pechhulpdiensten zodat bestuurders zo snel mogelijk hun route kunnen vervolgen. De FordPass-app stuurt locatiegegevens en diagnostische gegevens van de auto naar de hulpdiensten en stelt bestuurders gerust door te laten zien waar de hulpdienst is en hoe snel deze arriveert. De functie Digital Roadside Assistance is op dit moment alleen beschikbaar in het VK, Spanje, Frankrijk en Portugal; andere markten volgen.

FordPass bevat extra functies voor eigenaars van geëlektrificeerde voertuigen zoals de nieuwe Kuga Plug-In Hybrid en de gloednieuwe Explorer Plug-In Hybrid.

Naast het geven van informatie over het accuniveau en het elektrische rijbereik helpt de FordPass-app eigenaars van een geëlektrificeerd voertuig te profiteren van het laagste stroomtarief, door het plannen van het laden van het voertuig. FordPass-gebruikers kunnen ook een vertrektijd instellen, zodat het voertuig terwijl het is aangesloten het interieur begint te verwarmen of koelen, zodat het accugebruik optimaal is. De FordPass-app is ook voorzien van een handig zoeksysteem voor laadstations, zodat de bestuurder onderweg gemakkelijk kan opladen.

Daarnaast geeft de app feedback over het brandstof- en stroomverbruik, bijvoorbeeld over teruggewonnen energie uit regenererend remmen en over puur elektrisch rijden. Dat stimuleert efficiënt rijgedrag om brandstof te sparen en de CO2-uitstoot terug te dringen.

