Ford activeert Connected Car techniek

21 januari 2020 | Er zijn veel situaties waarin het handig kan zijn om te weten wat er komen gaat. Voor automobilisten kan die kennis zelfs cruciaal zijn. Dankzij de connected car-technologie is dat nu ook bij Ford realiteit. Local Hazard Information (LHI) is een belangrijk stap richting een connected infrastructuur. Bestuurders worden met behulp van het systeem geholpen mogelijke gevaren op de weg vóór hen te vermijden. Wanneer bestuurders vóór hen plotseling op files, ongelukken of gevallen lading stuiten, wordt de automobilist erachter (en mogelijk buiten het zicht door bijvoorbeeld een bocht) daar tijdig voor gewaarschuwd. Dat kan ook het geval zijn bij zware hagelbuien, plotselinge overstromingen of zelfs aardverschuivingen.

Het systeem wordt geactiveerd door wat er gebeurt in voorliggende auto's. De aanleding kan bestaan uit airbags die zijn geactiveerd, alarmlichten die knipperen of ruitenwissers die zijn ingeschakeld. Eerdere waarschuwingssystemen voor verkeersincidenten werkten op basis van informatie die bestuurders zelf moesten invoeren om waarschuwingen te genereren. LHI werkt autonoom, dus zonder interactie van de bestuurder, om informatie te genereren en waarschuwingen te geven.

Gevaren worden alleen weergegeven, via een display in het dashboard, als het incident waarschijnlijk invloed zal hebben op de rit van de bestuurder. LHI is ontwikkeld om automobilisten meer voordelen te bieden dan gevareninformatie van de huidige radiozendsystemen, die vaak meldingen geven die niet relevant zijn.

De LHI-technologie, standaard en het eerste jaar gratis in de nieuwe Ford Puma, komt eind dit jaar beschikbaar voor meer dan tachtig procent van het personenauto-assortiment van Ford. Belangrijk is dat het voordeel niet beperkt is tot automobilisten die in een Ford rijden. De verzonden informatie kan worden gebruikt om bestuurders van auto's van andere fabrikanten te waarschuwen en vice versa.

Met sensors worden activiteiten van andere weggebruikers in de gaten gehouden. Bijvoorbeeld bij het activeren van noodremlichten, mistlampen en het tractieregelsysteem, om ongunstige weer- of wegomstandigheden te detecteren. De gegevens van die activiteiten worden vervolgens geanalyseerd om het gevaar te lokaliseren en te bepalen of er een ongeluk is gebeurd.

De auto verzendt automatisch updates via een beveiligde verbinding met de cloud met behulp van het FordPass Connect-modem. Fords technologiepartner HERE Technologies beheert het centrale cloudplatform waarin informatie van verschillende automerken wordt verzameld, op basis van een zakelijke overeenkomst.

"Wat Local Hazard Information anders maakt, is dat het om voertuigen gaat die connected zijn. Het systeem is niet afhankelijk van externe apps. Dat is een belangrijke stap voorwaarts. Waarschuwingen zijn specifiek, relevant en afgestemd op het helpen verbeteren van individuele ritten", aldus Jörg Beyer, executive director Engineering bij Ford Europa.

Hoe meer auto's er zijn verbonden met het netwerk, hoe efficiënter het systeem werkt. Wanneer veel auto's dezelfde waarschuwing genereren, ontvangen andere auto's in de buurt informatie over het incident uit de cloud via het mobiele netwerk. Bestuurders kunnen vervolgens hun snelheid verlagen of op een andere manier adequaat reageren.

Ook ontvangen automobilisten aanvullende informatie uit incidentendatabases en verkeersrapporten van openbare instanties, zodat ze vooraf nog meer waarschuwingen ontvangen, bijvoorbeeld over spookrijders, dieren of mensen op de weg, of wegwerkzaamheden.