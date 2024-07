3 platina EuroNCAP prijzen voor Ford Pro

De onderscheiding voor de Transit Connect betekent dat Ford Pro nu over drie best beoordeelde bedrijfswagens beschikt in de Transit-reeks van de nieuwste generatie. Ook de nieuwe Transit Custom en Transit Courier hebben de platina veiligheidsonderscheiding ontvangen op basis van de meest recente standaarden van Euro NCAP voor 2024.

"We weten dat veel van onze klanten vaak lange dagen op de weg zitten. Veiligheid heeft dus de hoogste prioriteit. De nieuwste Euro NCAP-resultaten tonen aan dat bedrijven kunnen vertrouwen op Ford Pro, om ze te helpen met het zorgen voor hun chauffeurs, het leveren aan hun klanten en het weer veilig thuiskomen na het werk", zegt Hans Schep, general manager van Ford Pro Europa.