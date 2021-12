Ford prijst vernieuwde Focus

17 december 2021 | Ford heeft de orderboeken voor de vernieuwde Focus geopend. De nieuwste versies van de hatchback en Wagon hebben een expressiever design, en het arsenaal aan connectiviteits- en assistentiesystemen is uitgebreid met technologieƫn zoals SYNC 4 met cloud-gebaseerde navigatie, en een volledig nieuw 13,2-inch scherm met zelflerende interface. Ander nieuws is dat de geƫlektrificeerde EcoBoost Hybrid nu ook met PowerShift-automaat te bestellen is.

De vernieuwde Focus is direct herkenbaar aan de verhoogde motorkap voor een meer geprononceerde uitstraling. Het blauwe Ford-ovaal is verhuisd naar de grille. De slankere LED-koplampen met geïntegreerde mistverlichting en kenmerkende lichtsignatuur, voorzien van een donkere behuizing voor een hoogwaardige uitstraling, zijn standaard op elke Focus. De LED-achterlichten hebben eveneens een nieuw design met een donker middendeel en een opvallend lichtpatroon. Er zijn in totaal vijf nieuwe velgdesigns en de ST is nu ook verkrijgbaar in Mean Green. Net als bij de eveneens nieuwe Fiesta, hebben de Titanium, ST-Line en Active meer dan ooit een eigen karakter.

In het interieur valt met name het centrale deel van de middenconsole op. Deze is voorzien van minder fysieke bedieningsknoppen en, is vanaf de Titanium uitgevoerd met het extra brede beeldscherm. Elke uitvoering is voorzien van nieuwe bekledingen en afwerkingsdetails. De ST heeft volledig nieuwe Ford Performance sportstoelen.

De instelbare laadvloer van de bagageruimte heeft nu een centraal scharnierpunt, waardoor deze is op te klappen in een hoek van negentig graden om de bagageruimte te verdelen in twee afzonderlijke compartimenten. Een andere noviteit is de 'natte zone' met een speciaal gecoat, eenvoudig te reinigen oppervlak, in de ruimte onder de laadvloer. Speciaal ontworpen voor bijvoorbeeld natte kleding of modderige schoenen.

De nieuwe Focus is leverbaar met conventionele EcoBoost benzine- en EcoBlue dieselmotoren. De relatief zuinige EcoBoost Hybrid met 48-volt mild hybridetechnologie is vanaf nu niet alleen met handgeschakelde zesbak, maar ook met de zeventraps PowerShift-automaat leverbaar.

De nieuwste generatie Focus is leverbaar met de Ford SYNC 4-technologie met spraakbediening en het 13,2-inch touch- en swipe scherm met een interface die via machine-learning leert van het gedrag van de bestuurder, om zo nauwkeurigere informatie en assistentie te geven. De nieuwe, online navigatie zorgt voor actuele en voorspellende verkeersinformatie via TomTom, waarbij de technologie van Garmin via de cloud de meest efficiënte routes kan bepalen. SYNC 4 blijft altijd actueel door de draadloze Ford Power-Up software-updates die op de achtergrond, of op vooraf geplande tijden kunnen worden geïnstalleerd. Met de FordPass-app zijn verschillende verbonden diensten te gebruiken via een smartphone.

Ford heeft het aanbod van verlichtings- en assistentiesystemen verder vergroot. Zo is elke Focus standaard voorzien van LED-koplampen met Automatic High Beam Control en Manoeuvring Light dat op lage snelheid voor een bredere lichtstraal zorgt. De optionele Dynamic Matrix LED-koplampen maken gebruik van een camera om de lichtpatronen en lichtsterkte aan te passen aan de weers- en wegomstandigheden, of andere weggebruikers.

Ander nieuws is de uitbreiding van het Blind Spot Information System met Blind Spot Assist, dat automatisch kan terugsturen indien de bestuurder de dodehoekwaarschuwing niet opmerkt. Ook nieuw is Trailer Coverage, dat waarschuwt wanneer andere voertuigen zich bevinden in de dodehoek van een gekoppelde aanhanger.

Het nieuwe Intersection Assist maakt gebruik van een camera en een radar om de weg voor de auto te controleren op mogelijke aanrijdingen met tegemoetkomende voertuigen in parallelle rijstroken. Indien nodig grijpt het systeem in om een aanrijding te voorkomen.

De vernieuwde Ford Focus is verkrijgbaar in een aantal verschillende uitvoeringen met elk een geheel eigen karakter. Het aanbod bestaat uit vijf varianten die naar smaak zijn uit te voeren met een aanbod van opties. De Titanium, ST-Line en Active zijn ook uit te voeren als luxere X of Vignale.

Aan de basis staat de Connected, die onder meer is voorzien van airconditioning, cruise control, een audiosysteem met 8-inch touch- en swipescreen, SYNC 2.5, DAB+, elektrisch bedienbare ramen rondom en Ford Pass Connect en ingebouwd modem. Hij biedt Hill Start Assist, MyKey, parkeersensoren rondom en Selectable Drive Modes. Vanbuiten zijn de full LED-koplampen, de 16-inch 5-spaaks designer velgen en de achterspoiler opvallende kenmerken. De Focus Connected is leverbaar vanaf € 28.240 (1.0 EcoBoost 74 kW / 100 pk) of € 32.040 (1.5 EcoBlue diesel 88 kW / 120 pk).

De Titanium wordt standaard geleverd als 92 kW / 125 pk sterke 1.0 EcoBoost Hybrid en voegt een aantal voorzieningen toe aan de Connected. Enkele voorbeelden zijn het navigatiesysteem met 13,2-inch scherm, SYNC 4, automatische airco, elektrisch inklapbare buitenspiegels, een regensensor en de FordPower startknop. Ook inbegrepen zijn de online diensten van Ford Pass Connect Services, met een gratis proefperiode van 1 jaar. Van buiten onderscheidt hij zich met zijn 16-inch 10-spaaks Designer velgen, de chromen afwerking van de portierramen, een zilverkleurige dakreling (Wagon) en LED-achterlichten. De Focus Titanium is leverbaar vanaf € 30.750 (1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW / 125 pk).

De ST-Line combineert de luxe van de Titanium met de uitstraling van Ford Performance. Hij valt dan ook op met zijn 17-inch lichtmetalen velgen, ST-Line bumpers en sideskirts, een ST-Line grille in honingraatdesign, zwarte hemelbekleding en een ST-Line stuurwiel met afgeplatte onderzijde. Ook standaard zijn de met 10 mm verlaagde, sportieve wielophanging en de verchroomde uitlaatsierstukken. De Focus ST-Line is leverbaar vanaf € 31.700 (1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW / 125 pk).

De Focus Active is net zo als de Titanium en ST-Line terwijl hij is gefocust op avontuur. De stoere uitstraling wordt bepaald door de verhoogde rijhoogte (voor 30mm en achter 34mm), 17-inch Absolute Black/Machined velgen, de Active skid plates voor en achter in zilver, de zwart/zilveren sideskirts en de zwart omrande wielkasten. Deze extra avontuurlijke Focus is er vanaf € 31.700 (1.0 EcoBoost Hybrid 92 kW / 125 pk).

De uitrusting en uitstraling van de Focus Titanum, ST-Line en Active zijn te verrijken met twee upgrades. De X-uitvoering biedt onder meer de 12,3-inch Digital Cockpit, een achteruitrijcamera, Ambient lighting, een draadloze smartphonelader, omgevingsverlichting in de buitenspiegels, Ford KeyLess Entry, een middenarmsteun achter en Privacy glass.

De Vignale-uitvoering gaat verder met 17-inch lichtmetaal voor de Titanium (18-inch op Active en ST-Line), instaplijsten, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, het Winter Pack en een ski-luik in de achterbank. Het interieur is afgewerkt met Sensico-bekleding op de stoelen, het dasboard en de middenconsole. De Vignale krijgt ook een exclusieve exterieurafwerking mee.

Aan de top van het gamma staat de Focus ST. In Nederland wordt deze altijd geleverd in X-uitvoering. Met 280 pk en besturing- en onderstelsystemen staat hij aan de top van het Focus aanbod. Verder onderscheidt hij zich met zijn 19-inch ST-velgen, de ST bodystyling, rode remklauwen en extra grote achterspoiler. In het sportieve interieur spelen de geheel nieuwe, door Ford Performance ontwikkelde sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen de hoofdrol. De bestuurdersstoel is 14-weg verstelbaar. Andere unieke zaken zijn het head-up display en het instrumentenpaneel met speciale ST-functies. De ST-X is leverbaar vanaf € 56.595 (2.3 EcoBoost 206 kW / 280 pk).

De vernieuwde Ford Focus is per direct te bestellen bij de Nederlandse Ford-dealers. De eerste exemplaren staan naar verwachting vanaf eind februari 2022 in de showroom.

Ford Focus wordt hybride

1 juli 2020

Ford Focus aangepast voor modeljaar 2020

12 december 2019

Ford Focus ST is nu te bestellen

8 juli 2019

Ford introduceert nieuwe Focus ST 2019

18 februari 2019