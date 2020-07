Ford Focus wordt hybride

1 juli 2020 | De Ford Focus krijgt een EcoBoost Hybrid-aandrijflijn. 48-volt mild hybride technologie zorgt ervoor dat de nieuwe Focus 1.0-liter EcoBoost Hybrid een vermogen levert tot 155 pk, met 115 g/km CO2-emissie (WLTP). Dat is een zeventien procent lager verbruik vergeleken met de uitgaande combinatie van een 150 pk 1.5-liter EcoBoost benzinemotor en handbediende zesversnellingsbak. Aanvullend op de nieuwe, geƫlektrificeerde aandrijflijn biedt de verbeterde Focus ook een nieuw 12,3-inch LCD-instrumentencluster en verbeterde connectiviteit. Dat wordt mogelijk gemaakt door een standaard FordPass Connect modem, inclusief het Local Hazard Warning Information dat later dit jaar beschikbaar is.

De Focus 1.0 EcoBoost Hybrid met 155 pk levert meer dan twee keer zo veel vermogen per liter als de 145 pk 2.0-liter benzinemotor die tien jaar geleden leverbaar was voor de Focus. En dat met een 45 procent verbeterd brandstofverbruik (NEDC, 169 g/km voor 2010 Focus). De Focus EcoBoost Hybrid modellen zijn ook leverbaar met een vermogen van 125 pk. De standaard dynamo van de 1.0 EcoBoost benzinemotor wordt vervangen door een riemaangedreven geïntegreerde starter/generator (BISG). Die slaat in een 48-volt lithium-ion luchtgekoeld batterijpakket de energie op die normaal gesproken bij het remmen en uitrollen verloren gaat. Doordat de 48-volt batterij onder de voorstoel van de passagier voorin is geplaatst, neemt de mild hybride aandrijflijn geen interieur- of bagageruimte in.

Het zelfregulerende mild hybride systeem houdt continu in de gaten hoe de auto wordt gebruikt en bepaalt op basis daarvan wanneer en hoe intensief de batterij moet worden opgeladen voor optimaal voordeel. Ook bepaalt het wanneer de opgeslagen energie gebruikt moet worden voor een van de twee strategieën:

Vervangend koppel, waarbij de elektromotor wordt gebruikt om tot 24 Nm koppel te leveren. Daarmee hoeft de benzinemotor minder hard te werken, waardoor de CO2-emissie uitkomt op waarden vanaf 115 g/km WLTP en een brandstofefficiƫntie vanaf 5,1 l/100 km WLTP.

Aanvullend koppel, waarbij de elektromotor wordt gebruikt om het koppel van de benzinemotor met tot 20 Nm te verhogen bij vollast, en tot vijftig procent meer koppel bij lagere toerentallen, voor optimale prestaties.

Met de rijdmodi Sport kunnen bestuurders onmiddellijk het karakter van de systemen aanpassen, waaronder het gaspedaal, de elektrische stuurbekrachtiging en elektrische stabliteitscontrole. Zo levert de Focus een sportievere rijervaring met 50 Nm extra koppel.

De Auto Start-Stop-technologie van de Focus EcoBoost Hybrid onder nog meer omstandigheden worden toegepast, voor nog meer brandstofbesparing. De functie Stop-in-Gear kan de motor tijdens uitrollen tot stilstand uitschakelen wanneer de auto in de versnelling staat met ingetrapt koppelingspedaal. Vervolgens kan de motor in slechts 350 milliseconden weer worden gestart. Naar keuze werkt het systeem vanaf 15 km/h, 20 km/h of 25 km/h.

Bovendien zijn de Focus EcoBoost Hybrid-aandrijflijnen uitgerust met de brandstofbesparende cilinderuitschakeling, dat ook de bestaande 1.0 EcoBoost en 1.5 EcoBoost motoren blijft ondersteunen. Cilinderuitschakeling verhoogt de brandstofefficiëntie door automatisch een van de cilinders uit te schakelen wanneer niet de volle capaciteit nodig is, bijvoorbeeld bij het uitrollen of rustig cruisen. Het systeem kan een cilinder in 14 milliseconde in- of uitschakelen, zonder in te leveren op gebied van prestaties of verfijning.

Nieuwe technologieën zoals een 12,3-inch digitaal instrumentencluster en, later dit jaar, Local Hazard Information, maken het rijden in de verbeterde Focus eenvoudiger. Het volledig instelbare LCD-cluster maakt gebruik van 24-bit-technologie voor een gedetailleerde, high-definition en meer intuïtieve weergave van afbeeldingen en iconen in full color. Daarmee wordt het beeld helderder, minder vermoeiend voor de ogen en eenvoudiger te lezen. Ook kan de bestuurder de informatie op het display naar eigen voorkeuren indelen.

Het digitale 12,3-inch instrumentencluster voor de Focus EcoBoost Hybrid is bovendien voorzien van een uniek thema en heldere weergaven om de bestuurder op de hoogte te houden van het elektrische energieverbruik. De bestuurder kan zien hoeveel elektrisch vermogen het mild hybride systeem genereert en bijhouden hoe de energie op een bepaald moment wordt opgeslagen in de batterij of wordt gebruikt voor extra brandstofefficiëntie of prestaties. Met behulp van technologieën die van oorsprong zijn ontwikkeld voor de fabricage van optische lenzen, heeft het scherm gebogen randen aan de bovenkant zodat het naadloos in het interieur past. De ontwerpers hebben het scherm andere vormen gegeven dan de traditionele rechthoek.

Dankzij een standaard FordPass Connect-modem kunnen Focus bestuurders voor het eerst profiteren van Local Hazard Information-meldingen. Deze technologie informeert bestuurders over gevaarlijke situaties op de weg voor hen, zelfs als het incident door een bocht of andere voertuigen nog niet zichtbaar is. Local Hazard Information werkt onafhankelijk van de satellietnavigatie, op basis van meldingen van lokale autoriteiten, hulpdiensten en gegevens van andere voertuigen die met 'de cloud' zijn verbonden. De meldingen over gevaren - zoals wegwerkzaamheden, voertuigen met pech, dieren, voetgangers, objecten op de weg en zelfs gevaarlijke rijomstandigheden - worden 'over-the-air' aan de auto doorgegeven. Zo krijgt de bestuurder van te voren een waarschuwing voor situaties die nog buiten het gezichtsveld liggen.

FordPass Connect maakt het ook mogelijk om vanaf welke locatie dan ook op afstand bepaalde voertuigfuncties te bedienen via de smartphone en de FordPass-app. Bestuurders kunnen hun routes sneller en comfortabeler plannen met Live Traffic updates voor het navigatiesysteem. Andere functies zijn het ont- en vergrendelen van de portieren, Remote Start voor Focus-modellen met achttrapsautomaat, Vehicle Locator en de Vehicle Status voor het controleren van het brandstofniveau, alarmstatus, bandenspanning, oliepeil en meer.

De Focus ST-Line en Focus Active zijn nu leverbaar met aanvullende standaarduitrusting, waaronder Dual Zone Climate Control, automatisch dimmende achteruitkijkspiegel, ruitenwissers met regensensor en keyless entry. Op gebied van styling hebben Focus ST-Line X modellen voortaan standaard een grotere functionele dakspoiler en de Focus Active X standaard zwarte hemelbekleding.

Geavanceerde bestuurdersassistentietechnologieën zijn Adaptive Cruise Control met Stop & Go, Speed Sign Recognition en Lane Centring voor moeiteloos stop-startverkeer en Active Park Assist. Die laatste bedient de versnellingskeuze, acceleratie en remmen, waardoor de Focus met een druk op een knop volledig automatisch manoeuvreert. Pre-Collision Assist met Active Braking is standaard en helpt bestuurders om aanrijdingen met andere voertuigen, voetgangers en fietsers te voorkomen of te beperken.

