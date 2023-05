Ford Focus ST krijgt Track Pack

Op zoek naar een Ford Focus 1.5 EcoBoost Vignale automaat?

De wielophanging met schroefset is ontwikkeld in samenwerking met de autosportspecialisten van KW Automotive. Het systeem heeft roestvrijstalen behuizingen voor de dempers. Er zijn twaalf instellingen voor de opwaartse reactie en zestien instellingen voor de terugslag. Deze twee factoren maken het voor deelnemers aan trackdays mogelijk om de respons van hun Focus ST nauwkeuriger fijn te regelen. De instellingen zijn specifiek aan te passen aan de favoriete circuits van de bestuurders.

De dempers werken samen met gepoedercoate veren die tot 50 procent stijver zijn en zorgen voor een 10 mm lagere rijhoogte vergeleken met de standaard Focus ST. Dit zorgt voor een lager zwaartepunt en minder carrosseriebewegingen bij het snellere bochtenwerk. Naar wens kan de bestuurder de rijhoogte met tot nog eens 15 mm verlagen, mits dat is toegestaan volgens lokale regelgeving.

De 19-inch lichtmetalen wielen zijn geproduceerd volgens een flow-forming-proces waarbij de aluminiumlegering wordt samengeperst. Dat zorgt ervoor dat de treksterkte behouden blijft, terwijl de schokbestendigheid wordt verbeterd en er minder materiaal nodig is, wat het gewicht van de velg verlaagt. Het resultaat: wielen die tien procent lichter zijn dan de standaard wielen en die daardoor sneller verticaal van richting kunnen veranderen. Dat zorgt in theorie voor een beter contact van de banden met het wegdek en daarmee voor meer grip en betere acceleratie-, rem- en bochtprestaties. De wielen zijn voorzien van Pirelli P Zero Corsa-banden.

Ook de remmen zijn verbeterd. De remschijven vóór zijn tien procent groter in diameter dan de standaard 330 mm exemplaren. Ze worden gecombineerd met vierzuiger vaste Brembo-remklauwen met een betere grip en meer oppervlak om hitte af te voeren. Daarmee wordt de fading door hitte tijdens langdurige circuitsessies verminderd.

Scherpere besturing, scherpere styling

Modelspecifieke exterieurstyling voor het Track Pack zorgt voor een kenmerkende uitstraling, voortbordurend op het vorig jaar vernieuwde exterieurdesign, dat het karakter van de Focus ST meer benadrukt. De speciale achterspoiler, achterdiffusor en voorbumperspoilers van de ST zijn ongeacht de carrosseriekleur uitgevoerd in opvallend hoogglans Agate Black. Alle drie de elementen zorgen voor passieve aerodynamische effecten en optimaliseren zo de downforce en stabiliteit.

Het dak, de bovenste grille in de voorbumper en de spiegelkappen van de Focus ST met Track Pack zijn eveneens uitgevoerd in Agate Black. De lichtmetalen velgen hebben een vergelijkbaar hoogglans zwarte afwerking, met daarachter de remklauwen in potent rood. Andere exclusieve exterieurdetails zijn de subtiele zwarte omlijning van de ST-logo's, in plaats van het standaard chroom.

De 2.3-liter EcoBoost benzinemotor van de Focus ST levert 206 kW (280 pk) bij 5.500 t/min en 420 Nm koppel tussen 3.000 en 4.000 t/min. Dat wordt onder andere mogelijk gemaakt door een twin-scroll turbo met anti-lag-technologie.

De prestaties worden aangescherpt door onder meer de flat-shift-functie, die het gas open houdt bij het ontkoppelen tijdens opschakelen. Ook is er een elektronisch aangestuurd limited-slip-differentieel (eLSD), dat hydraulisch koppelingen activeert om zo tot 100 procent van het beschikbare koppel te leiden naar het wiel met de meeste grip. Op die manier wordt wielspin actief tegengegaan. Het systeem werkt volgens Ford sneller en nauwkeuriger dan een mechanisch LSD. Het systeem past preventief het koppel aan op basis van input van de motor en verschillende voertuigsensoren.

De bestuurder heeft ook keuze uit verschillende Drive Modes die de instellingen van het eLSD beïnvloeden, evenals de gasrespons, de elektronische stuurbekrachtiging en de elektronische stabiliteitscontrole (ESC). Zo is alles aan te passen aan de omstandigheden. Een Track-modus zorgt voor een scherpere respons en meer vrijheid binnen het ESC-systeem, voor maximale feedback naar de bestuurder.

De Focus ST met Track Pack is per direct te bestellen. De meerprijs voor het Track Pack bedraagt € 3.575,-