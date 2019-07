Ford Focus

Ford Focus ST is nu te bestellen

8 juli 2019 | De volledig nieuwe Ford Focus ST is per direct te bestellen. De nieuwe Focus ST bouwt voort op de rijdynamiek van de vierde generatie Focus hatchback en Wagon. De C2-architectuur is verbeterd met unieke onderstelafstemming, remmen en aandrijflijnen voor de meest responsieve en wendbare Focus ST tot nu toe, zowel op de weg als op het circuit. In Nederland is de Focus ST leverbaar in de meest complete ST-3 uitvoering. De hatchback is per direct te bestellen vanaf 49.160 euro. De Wagon kost minimaal 50.410 euro.