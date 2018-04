Ford onthult volledig nieuwe Focus

10 april 2018 | Ford onthult de geheel nieuwe Ford Focus. Het nieuwe model is vanaf een blanco vel ontwikkeld, en in nauwe samenspraak met klanten. De Focus is het eerste model dat ontworpen is via een nieuwe "human-centric" designfilosofie die moderne vormgeving koppelt aan gunstige aerodynamica, en tegelijk een ruim interieur oplevert. De nieuwe Focus is er als vijfdeurs hatchback en voor een aantal markten komt er een vierdeurs sedan. Ford biedt straks het meest uitgebreide gamma aan verschillende modelvarianten van de Focus ooit met een Trend, sportieve Focus ST-Line tot aan de topversie Focus Vignale en de eerste Focus Active crossover.

De Focus is het eerste model wereldwijd op Fords nieuwe C2-platform. Het levert ook meer interieurruimte binnen nagenoeg gelijk gebleven buitenafmetingen. Het platform maakt een ontwerp mogelijk met een lage luchtweerstand, wat in het voordeel is van de brandstofefficiency. Bovendien is veel aandacht gegeven aan de best mogelijke afwerking en kwaliteit. Daartoe is een investering van 600 miljoen euro gedaan in de Ford-fabriek in het Duitse Saarlouis.

De nieuwe Focus markeert een evolutie van de Ford-designtaal. Deze "human-centric" designfilosofie is gecreëerd om een rijke, interactieve gebruikservaring te bieden zonder de functionaliteit te vergeten. De Focus oogt meer volwassen met een sterker premium, sportief silhouet, terwijl hij meer comfort en ruimte biedt. Het gedistingeerde silhouet is vooral bereikt door de A-stijlen verder naar achteren te positioneren: beter in balans en meer gericht op het hart van de voorwielen, terwijl gespierd ogende C-stijlen over de achterwielkasten zijn doorgetrokken. De langere motorkap en vloeiend gevormde voorspatborden zorgen voor een krachtige en tegelijk elegante aanblik en versterken het premium en sportieve karakter.

De met 53 millimeter toegenomen wielbasis maakt een grotere bandendiameter mogelijk. De forse wielkasten maskeren visueel de extra lengte. Samen met kortere overhangen en de meer naar achteren gepositioneerde cabine ontstaat een sterk en dynamisch voorkomen, terwijl het totaalbeeld toch een compacte indruk wekt.

De achterlichtunits bestaan nu uit twee delen, waardoor een bredere laadopening mogelijk is. LED-verlichting zorgt voor een herkenbare signatuur. De naam Focus prijkt op de achterzijde in satijnglanzende letters tussen de achterlichtunits, wat zorgt voor een accent aan de achterzijde.

Ford biedt verschillende uitvoeringen variërend van Focus Vignale, ST-Line, Active tot aan Titanium om in te spelen op wensen en voorkeuren van een brede groep kopers:

The Focus Vignale is herkenbaar aan het frontdesign met grotere openingen en een meer sierlijke en verfijnde uitstraling. Ook kenmerkend zijn de satijnglanzende aluminium afwerking van dakrails, grille en dorpelinzetstukken.

The Focus ST-Line heeft een meer agressief vormgegeven diffuser achter en een grote dakspoiler. Grotere luchtopeningen in het front versterken het beeld van performance en gunnen een blik op componenten van de achterliggende motor. De ST-Line onderspoilerleidt rijwind naar de air-curtain luchtinlaten.

De Focus Active onderscheidt zich met een vergrote bodemvrijheid en zwarte wielkastranden en dorpellijsten. Ook uniek voor deze versie zijn skidplates voor en achter en zilverkleurige inzetstukken op de dorpels. En het design van het front is uniek voor de Focus Active.

Er is keuze uit dertien carrosseriekleuren, inclusief het nieuwe Orange Glow, Desert Island Blue en de voor de Vignale exclusieve Dark Mulberry, bestaande uit vier laklagen.

Adaptive Cruise Control (ACC) met Stop & Go, Speed Sign Recognition en Lane-Centring helpt om een veilige afstand te bewaren tot een voorligger en maakt langere ritten meer ontspannen. Deze integrale technologie assisteert om de auto binnen de lijnen van de rijstrook te houden. En die kan ook de snelheid automatisch aanpassen aan de ter plekke toegestane maximumsnelheid. Het systeem monitort borden langs de weg, matrixborden boven de weg en informatie van het geïntegreerde navigatiesysteem. ACC werkt bij snelheden tot aan 200 km/u.

Het nieuwe Stop & Go systeem is een uitkomst in stilstaand- en langzaam rijdend verkeer. Bij ingeschakelde ACC wordt de auto afgeremd met maximaal de helft van de maximale remkracht. Het systeem laat de auto automatisch weer optrekken, ook vanuit stilstand als de stoptijd minder dan drie seconden duurt. Boven de drie seconden moet de bestuurder de resume-knop op het stuurwiel indrukken of licht het gaspedaal indrukken.

De Lane Centring technologie monitort met een camera de wegmarkering. Het waarschuwt de bestuurder visueel en akoestisch en voert subtiele stuurcorrecties uit om de auto binnen de lijnen van een rijstrook te houden. Ook dit systeem is actief bij ingeschakelde ACC bij snelheden tot aan 200 km/u.

Fords Adaptive Front Lighting System met voorspellende bochtverlichting en verkeersbordherkenning wordt voor het eerst toegepast. Het systeem stelt de koplampbundels in voor maximaal zicht bij nadering van een bocht, kruising of rotonde. Het systeem maakt gebruik van de frontcamera om wegmarkeringen tot op 65 meter afstand te monitoren. Het signaleert bochten vroegtijdig en stelt de koplampbundels alvast bij, zodat eerder goed zicht is op het verloop van de bocht. De door Ford gepatenteerde integratie van verkeersbordherkenning zorgt ervoor dat de koplampbundels breder worden bij nadering van kruisingen en rotondes. De verlichtingstechnologie omvat ook Glare-free grootlicht dat het verblinden van tegenliggers voorkomt en tegelijk zorgt voor beter licht op de weg als het donker is, ondersteund door full-LED koplampen.

Active Park Assist 2 maakt parkeren gemakkelijker. Het kan de auto volledig zelfstandig in een parkeervak parallel of dwars op de rijrichting manoeuvreren door de daarvoor bestemde knop ingedrukt te houden. Dit is mogelijk in combinatie met de nieuwe achttraps automaa. Het systeem kan geschikte parkeerplekken identificeren. De bestuurder hoeft vervolgens de automaat alleen in de stand (N)eutraal te zetten en de knop op de centrale console voor automatische parkeren ingedrukt te houden. Het systeem neemt de bediening van de automaat, het gaspedaal, de remmen en het stuurwiel over en kan de Focus in een ruimte manoeuvreren die 110 centimeter langer is dan de auto en parkeert op hellingen tot aan 12% en bij snelheden tot aan 4 km/u. Met Park-out Assist is het mogelijk de auto zelfstandig en veilig te laten wegrijden uit een vak parallel aan de rijrichting.

Ook heeft de Focus een verbeterde versie van Fords Pre-Collision Assist with Pedestrian and Cyclist Detection technologie. Dat kan mensen voor of naast de weg detecteren of mensen die aanstalten maken om over te steken. Het systeem kan automatisch remmen als de bestuurder niet reageert op de alarmerende waarschuwingen en er een aanrijding dreigt. Nieuw is de fietsersherkenning en het systeem functioneert ook in het donker, waarbij het gebruik maakt van het licht van de koplampen.

Aanvullende technologieën die rijders helpen om aanrijdingen te voorkomen zijn:

Evasive Steering Assist is ontworpen voor de stad en snelweg. Met behulp van de radar en de camera signaleert het systeem langzamer rijdende en stilstaande voertuigen voor de auto. Mocht een aanrijding onvermijdelijk zijn, dan volgt automatisch en bliksemsnel een stuuringreep om de voorligger te ontwijken.

Blind Spot Information System met Cross Traffic Alert waarschuwt de bestuurder bij het achteruit wegrijden uit een parkeervak voor van opzij naderende voertuigen en remt automatisch als de bestuurder niet reageert op de alarmerende waarschuwingssignalen.

Rear wide-view camera biedt een bijna 180 graden breed blikveld achter de auto voor meer zicht bij het achterwaarts rijden op parkeerplaatsen.

Wrong Way Alert maakt gebruik van een achter de voorruit gemonteerde camera en informatie van de het navigatiesysteem om de bestuurder visueel en akoestisch te waarschuwen als hij via een afrit de snelweg dreigt op te rijden. Dit systeem komt later beschikbaar.

Ford MyKey is vooral bedoeld voor eigenaren die de Focus aan hun kinderen of andere minder ervaren bestuurders willen meegeven. Het is mogelijk om via de programmeerbare contactsleutel inkomende telefoontjes te blokkeren, de snelheid van de auto te begrenzen of het deactiveren van rijassistentiesystemen onmogelijk te maken. Ook is het maximum volume van het audiosysteem in te stellen of aanzetten van het audiosysteem uit te sluiten als de inzittenden de veiligheidsgordels niet gebruiken.

Mocht zich toch een aanrijding voordoen, dan zal de nieuwe Post-Collision Braking technologie helpen om de impact van een potentiele tweede botsing te reduceren door de bediening van het remmen over te nemen. Zo is letsel voor inzittenden en meer schade aan de auto te verminderen. Ford sorteert met zijn uitgebreide aandacht voor veiligheid voor op de hoogst haalbare veiligheidsscore van vijf sterren. Daaraan draagt de 40% hogere frontale crashbestendigheid van het nieuwe C2 Platform bij.

De achterwielophanging is volgens het SLA (Short Long Arm)-principe, met kortere bovenste draagarmen. Deze constructie heeft een positief effect op de wielvlucht bij het nemen van bochten en bij in- en uitveren. De SLA-ophanging zorgt voor de gewenste balans bij grote hobbels in de weg en resulteert volgens de fabrikant in een comfortabeler en soepeler rijden. De ophangpunten zijn voorzien van lagerbussen met rubber van verschillende hardheid. Kleinere oneffenheden in het wegdek worden daardoor minder sterk doorgegeven aan de carrosserie. Het zorgt ook voor minder geluid en minder trillingen. De Focus Wagon heeft een heel eigen SLA-geometrie met anders gepositioneerde schokdempers om de scherpte in de wegligging en het responsieve karakter te behouden bij een volle laadruimte. Bovendien levert deze constructie een laadruimte op met meer breedte ter hoogte van de achteras.

De Focus-versies met de 1.0 EcoBoost en 1.5 EcoBlue aandrijflijnen hebben een lichtgewicht torsie-achterwielophanging. Dat is gerealiseerd door gebruik te maken van de door Ford gepatenteerde Force Vectoring veertechnologie, zoals die ook is toegepast bij de nieuwe Fiesta ST. eze veertechnologie zorgt naar verwachting in bochten voor een hoge zijdelingse stijfheid en draagt in zijn geheel bij aan een betere stabiliteit en een scherp en responsief stuurgedrag voor een zo plezierig mogelijke rijbeleving. Bij de vijfdeurs hatchback met de SLA-ophanging is het kenmerkende weggedrag mede bereikt door de introductie van Fords Continuously Controlled Damping (CCD)technologie voor de Focus. Dit systeem monitort elke 2 milliseconde de bewegingen van wielophanging, carrosserie, besturing en reminput om de demping aan te passen.

Het CCD-systeem ondersteunt ook de Drive Mode-technologie, die voor het eerst wordt geleverd op de Focus. Er is te kiezen uit de rijmodi Normal, Sport en Eco, waarmee bestuurders de reactie op het gaspedaal, het schakelgedrag van de achttraps automaat, de mate van bekrachtiging van de Electronic Power Assisted Steering (EPAS) en de karakteristiek van de Adaptive Cruise Control kunnen aanpassen. Met de optionele CCD biedt de Focus tevens twee extra rijmodi Comfort en Eco-Comfort waarbij de demping naar gelang de gekozen positie wordt aangepast. De remweg vanaf 100 km/u pakt 1 meter korter uit met de nieuwe Electric Brake Booster, die remdruk sneller opbouwt en zorgt voor een vertrouwenwekkender en consistenter gevoel in het rempedaal.

De Focus introduceert FordPass Connect modemtechnologie in Europa. Dat maakt van de auto en rijdende 4G WiFi hotspot met connectiviteit voor tot aan tien apparaten. Bestuurders kunnen ritten sneller en gemakkelijker plannen met Live Traffic updates voor het navigatiesysteem. Inzittenden hebben volop de mogelijkheid om onderweg muziek en video's te streamen. FordPass Connect biedt een range van welkome features via de FordPass mobiele app, waaronder:

Vehicle Locator, helpt het vinden van de auto in een volle parkeergarage

Vehicle Status, voor het checken van brandstofniveau, status van het alarm, resterende levensduur van de olie en meer

Door Lock Unlock, om op afstand toegang te geven tot de Focus

Remote Start, voor Focus-uitvoeringen met de achttraps automaat**

eCall, belt automatisch 112 in het geval van een serieus ongeval. eCall kan inzittenden eveneens direct met de hulpdiensten in contact brengen door een druk op de SOS-knop in het bedieningspaneel in de hemelbekleding van de auto

Nieuw is ook het oplaadpad onderin de middenconsole om draadloos de smartphone op te laden. Het paneel detecteert automatisch of de smartphone compatibel is voor deze vorm van laden. Bluetooth verzorgt connectiviteit met Fords SYNC 3 infotainmentsysteem bij gebruik van draadloos laden. Bediening gaat via een 8-inch kleurentouchscreen met aanwijs- en swipebewegingen. Navigatie, climate control en verbonden smartphones zijn ook te bedienen met gesproken commando's. SYNC 3 is compatibel met Apple CarPlayTen Android Auto.

Een nieuw B&O PLAY soundsysteem laat de inzittenden genieten van de gestreamde muziek via FordPass Connect of de smartphone. Het systeem biedt een muziekvermogen van 675 Watt en stuurt 10 luidsprekers aan, inclusief een in de bagageruimte gesitueerde subwoofer van 140 millimeter doorsnee en een middentonen speaker centraal in het dashboard. De akoestiek is specifiek afgestemd op de verschillende interieurs van de Focus vijfdeurs en stationwagen om de best mogelijke luisterervaring te garanderen.

De voorinzittenden ervaren een ruimte op schouderhoogte van 1.421 millimeter. Het dashboard is ontworpen om meer ruimte te bieden. Een elektrische parkeerrem, standaard in combinatie met de achttraps automaat en de hogere uitrustingsniveaus met handbak, en de Rotary Gear Shift Dial draaknop voor de automaat zorgen eveneens voor meer ruimte voorin. Een smallere middenconsole, mogelijk doordat tal van schakelaars en bedieningsfuncties zijn overgenomen door de touchscreen, heeft aan de zijkanten zachte panelen voor de knieën.

De langere wielbasis en de vlakke vloer leveren meer ruimte op voor de inzittenden achterin. De knieruimte is vergroot met meer dan 50 millimeter in vergelijking met de huidige Focus, naar 81 millimeter. De breedte op schouderhoogte is bijna 60 millimeter toegenomen. Verder naar achteren doorgetrokken ruiten in de achterportieren hebben een positief effect op de beleving van ruimte. Ook is optioneel een elektrisch bedienbaar panoramisch glazen dak mogelijk.

De laadruimte van de Focus Wagon is vergroot dankzij een 43 millimeter toegenomen laadhoogte en 25 millimeter toegenomen laadlengte. De achterbank laat zich neerklappen door in de laadruimte te trekken aan de hendel van het nieuwe Easy Fold Seats systeem. Tot aan de voorstoelen is de laadlengte met 175 millimeter toegenomen en dat levert meer dan 1.650 liter inhoud op.

Fords 1.0 EcoBoost-motor is er in versies met 74 en 92 kW (100 en 125 pk) vermogen. De nieuwe 1.5 EcoBoost-motor is er in vermogensvarianten van 110 en 129 kW (150 en 175 pk). Het verbruik en de CO2-emissie van beide EcoBoost-motoren is gereduceerd door de toepassing van cilinderuitschakeling; een primeur voor driecilindermotoren. Het systeem schakelt automatisch een van de cilinders uit als het volledige motorvermogen niet gevraagd wordt, bijvoorbeeld als de bestuurder het gas loslaat of op gelijkmatige snelheid rijdt en weinig vermogen van de motor vraagt. Het systeem schakelt de cilinder binnen 14 milliseconden uit of in.

De belangrijkste EcoBoost-technieken in beide motoren zijn turbolading, directe brandstofinspuiting onder hoge druk en Twin-onafhankelijke Variable Cam Timing. De uitstoot van roetdeeltjes is verlaagd door standaard toepassing van gasfiltertechniek. De 1.0 EcoBoost-motor is verder verbeterd om het verwachte CO2-emissieniveau van 107 g/km voor het vijfdeursmodel te bereiken door:

Een cilinderkop waarin de uitlaatgassen in tegengestelde richting - dus naar achter - uitstromen zodat de emissiereductietechniek achter de motor sneller op bedrijfstemperatuur komt.

Een inspuitrail die onder hoge druk van 250 bar de brandstof inspuit, zodat de emissie van roetdeeltjes wordt gereduceerd.

Nokkenastiming met een groot bereik, optimale werveling in de cilinder en hogere compressieverhoudingen voor efficiënte verbranding.

Van onderaf met oliespray gekoelde zuigers, die voorzien zijn van zuigerveren met een lage weerstand om inwendige wrijving in de motor verder te beperken.

De nieuwe 1.5 EcoBoost-motor stoot in het vijfdeursmodel naar verwachting 122 gram CO2/km uit dankzij voorzieningen zoals:

Een nieuwe combinatie van directe en indirecte benzine-inspuiting, die een hoog vermogen oplevert en zowel de reacties op het gaspedaal als de efficiency verbetert; vooral het verbruik onder lage belasting is gereduceerd.

Een driecilinderconstructie met lage inwendige wrijving die een hoog koppel bij lage toerentallen levert.

Een geïntegreerd uitlaatspruitstuk, dat het verbruik helpt te verlagen door de motor sneller op bedrijfstemperatuur te brengen; doordat de afstand die de uitlaatgassen moeten afleggen tussen de cilinders en de turbo kleiner is, wordt ook sneller trekkracht ontwikkeld.

Volledig van aluminium om gewicht te besparen.

Fords nieuwe EcoBlue turbodieselmotoren zijn ontwikkeld om meer vermogen en meer koppel bij lage toerentallen te bieden met een lager brandstofverbruik. De nieuwe 1.5 EcoBlue is er in twee vermogensvarianten: 70 en 88 kW (95 en 120 pk), die beide een maximumkoppel hebben van 300 Nm. De CO2-emissie is naar verwachting 91 g/km voor het vijfdeursmodel. De 2.0 EcoBlue-motor heeft een vermogen van 110 kW (150 pk), 370 Nm koppel en een CO2-emissie van naar verwachting 112 g/km voor de vijfdeurs.

De geheel nieuwe 1.5 EcoBlue is voorzien van nieuwe techniek, zoals:

Uitlaatgasrecirculatie onder lage druk in combinatie met een water- en luchtintercooler voor een efficiëntere verbranding en lagere emissies.

Een geïntegreerd inlaatspruitstuk voor optimale luchtaanvoer voor de motor.

Een snel reagerende turbo voor een snellere, beter beheersbare reactie, opgebouwd uit materialen uit de ruimtevaart die zijn bestand tegen hoge temperaturen.

Een brandstofinspuitsysteem onder hoge druk dat sneller reageert, stiller werkt en preciezer doseert.

Fords nieuwe achttraps automaat is ontwikkeld om het brandstofverbruik te verlagen. De transmissie is leverbaar in combinatie met de 92 kW (125 pk) 1.0 EcoBoost, de 110 kW (150 pk) 1.5 EcoBoost, de 88 kW (120 pk) 1.5 EcoBlue en de 110 kW (150 pk) 2.0 EcoBoost. Technische details zijn:

Adaptive Shift Scheduling, dat individuele rijstijlen onderscheidt om de optimale schakelmomenten te bepalen. Het systeem past het schakelen aan op hellingen en bij hoge bochtsnelheden.

Adaptive Shift Quality Control, dat informatie over de auto en de omstandigheden analyseert zodat de transmissie altijd even soepel schakelt. De techniek past schakelen ook aan de rijstijl van de bestuurder aan.

De nieuwe handmatig te bedienen zesversnellingsbak verbetert ook het rijcomfort met een soepeler schakelgedrag en minder transmissiegeluid. Er is minder inwendige wrijving en olie toegepast met lage viscositeit, lagers met minder weerstand en soms voeringen van wrijvingsarm Teflon.

Het brandstofverbruik is verder verlaagd door gewichtsbesparing tot 88 kg in vergelijking met vergelijkbare uitvoeringen van de vorige Focus. Zelfs de reminstallatie is verbeterd om het verbruik te verlagen: de snellere reactie van de Electric Brake Booster laat meer ruimte toe tussen de remblokken en de remschijf, wat ook weer de weerstand verlaagt.